En el primer semestre de 2026, 15.450 personas —85 cada día— fallecieron en lista de espera de dependencia en España

La denuncia de la actriz Assumpta Serna sobre el sistema de dependencia en Cataluña: "No es ni humano ni justo"

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La actriz catalana Assumpta Serna ha convertido una denuncia personal en un movimiento ciudadano que está desbordando todas sus previsiones. Sus vídeos en redes sociales, en los que expone las dificultades para obtener una valoración de dependencia para su madre de 100 años, han superado ya un millón seiscientos noventa mil visualizaciones, impulsando la creación de “Plataforma Dorada”, una iniciativa destinada a registrar retrasos, visibilizar casos y reclamar un pacto de Estado que garantice una gestión digna de la dependencia.

Una denuncia que se vuelve colectiva

Serna sostiene que el trato que reciben las personas dependientes “no es ni humano ni justo”, tampoco para las familias que les cuidan y deben enfrentarse a trámites que se eternizan. En su caso, denuncia “retrasos, todas las esperas hasta que esto se dictamina” para que su madre reciba los recursos que le corresponden. Su llamamiento a “hacer algo para ellas” ha encontrado eco inmediato entre miles de usuarios que comparten experiencias similares.

Serna resume el problema con claridad: “lo que no funciona es la manera de administrar estos servicios”.

Fracaso de las Administraciones

Los datos avalan la denuncia. En once comunidades autónomas no se cumple el plazo máximo de 180 días para resolver expedientes de dependencia. Algunas regiones presentan demoras especialmente graves como son los casos de Murcia, con 551 días, triplicando el límite legal, o Andalucía, con 435 días de retraso o Asturias, con 425.

Detrás de estas cifras hay historias concretas. Como la de Sebastián, en Sevilla, cuyo expediente de grado dos permanece paralizado desde hace dos años y sigue esperando que se le reconozcan sus derechos.

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El presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán, reconoce cierta respuesta oficial tras conocerse que “el Estado se ha comprometido a aportar el 50 %”. Pero mientras los fondos llegan, la realidad es devastadora: 15.450 personas, 85 cada día, fallecieron en el primer semestre del año en lista de espera.

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Serna también ha relatado episodios que ilustran la magnitud del problema, como la conversación con una cartera que le confesó la cantidad de cartas de concesión de dependencia que entregaba a usuarios que ya habían fallecido antes de recibir respuesta positiva de la Administración.