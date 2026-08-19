La Seguridad Social no solicita el pago de deudas ni la actualización de datos personales mediante enlaces recibidos por SMS

Alerta ciudadana: detectan varias estafas masivas en las que suplantan a hoteles por WhatsApp mediante enlaces falsos

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El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una campaña de smishing -fraude mediante mensajes SMS- que suplanta a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) informando de una actualización pendiente y solicitando consultarla para su gestión a través de un enlace fraudulento que suplanta su web oficial.

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Solicitan los datos de nuestra tarjeta de crédito

Hasta el momento se han detectado varios tipos de mensajes con la misma finalidad que incluyen una URL con diferentes direcciones web que simulan ser un dominio legítimo de la Seguridad Social, tratando así de confundir al usuario, ha informado este miércoles el Incibe en un comunicado.

Al pulsar en el enlace, este redirige a una web fraudulenta que imita a la legítima, donde se solicitan datos personales como el DNI y se informa de una supuesta prestación económica pendiente de revisión y cobro.

"Cuando solicitamos la transferencia a nuestra cuenta, se solicitan más datos personales y finalmente los datos de nuestra tarjeta de crédito para el supuesto ingreso", ha detallado el Incibe, al tiempo que recuerda que la Seguridad Social no solicita el pago de deudas ni la actualización de datos personales mediante enlaces recibidos por SMS.