Este fraude es la reedición de la promesa clásica de conseguir dinero fácil a cambio de algo trivial, pero adaptada a los tiempos modernos

No es la Guardia Civil: la estafa de la 'Operación Endgame' para robarte datos o dinero

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Un mensaje discreto en WhatsApp, con la imagen de perfil de una supuesta empresa reconocible, le acompaña de un texto redactado con esmero corporativo: "trabajo bien remunerado, compatible con tu empleo actual, dos horas diarias desde casa". La coreografía inicial de la modalidad de ciberestafa que la Guardia Civil viene bautizando desde hace meses como la estafa del trabajo fácil comienza con la apariencia de una oportunidad casual. Termina, salvo intervención temprana, con la víctima transfiriendo miles de euros a una plataforma que no existe.

Cómo funciona este engaño

El modus operandi se repite con inquietante uniformidad. Tras la primera respuesta afirmativa, la víctima queda incorporada a un grupo de mensajería instantánea en el que otros supuestos trabajadores comparten capturas de aparentes ingresos y una figura designada como asesora personal le guía en las primeras tareas. Estas se reducen a una acción trivial: valorar productos en una página web y otorgarles un "me gusta" o interactuar con determinadas publicaciones en redes sociales.

Durante los primeros días, la retribución llega. Pequeñas cantidades, ingresos que reflejan la promesa inicial y que consolidan una ilusión de legitimidad. Es el paso crítico del embudo, que convierte al escéptico en creyente. En un caso resuelto por la Cibercomandancia en mayo de 2026, la víctima llegó a percibir un pago de mil euros como recompensa por sus valoraciones. Ese desembolso, cuidadosamente calibrado, activó la segunda fase.

Del "producto estrella" al vaciado de la cuenta

Es entonces cuando aparece el sofisma: existe un producto estrella que genera comisiones muy superiores a las anteriores, pero exige un desembolso previo para acceder al beneficio prometido. La víctima, con la confianza ya edificada, realiza la transferencia.

La plataforma fraudulenta muestra un saldo acumulado que supera con creces lo invertido y, en un artificio digital sencillo, refuerza la sensación de rentabilidad. Cuando finalmente la usuaria intenta retirar el capital, la puerta se cierra y le exigen cerca de 40.000 euros adicionales en concepto de supuestos impuestos y comisiones. El importe total transferido en el caso concreto del que hablábamos más arriba superaba los 30.000 euros.

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Llegado ese momento, los estafadores alegan un supuesto error en una operación y exigen realizar un nuevo ingreso para desbloquear el dinero y las ganancias ficticias que habían mostrado en pantalla.

Los canales por los que se propaga

El ecosistema donde florece esta estafa está bien delimitado. La Guardia Civil sitúa el foco principal en tres plataformas: WhatsApp, Telegram y TikTok. En algunos casos, los reclamos publicitados en TikTok llegan a prometer ganancias diarias de hasta 570 euros por empaquetar productos desde casa con horario flexible. La denominación institucional recuerda que se trata de una modalidad "en auge" y que los delincuentes explotan tanto la vulnerabilidad económica de las víctimas como la apariencia de legitimidad de las plataformas digitales de empleo.

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Señales para identificar la trampa

Las señales que permiten identificar la trampa antes de que se cierre son reconocibles cuando se sabe qué mirar: ofertas que garantizan beneficios elevados sin riesgo aparente, contactos entablados por aplicaciones de mensajería instantánea desde números desconocidos, presión para incorporarse a un grupo con supuestos compañeros que exhiben ganancias, remuneraciones iniciales muy pequeñas seguidas de propuestas escaladas que requieren ingresos crecientes, alusiones a "productos estrella" o inversiones excepcionales que exigen desembolso previo, y demandas de nuevos pagos para desbloquear cantidades que la plataforma dice mantener retenidas.

Las recomendaciones condensan la respuesta en tres verbos: desconfiar, no transferir y conservar. Desconfiar de cualquier propuesta laboral que garantice ingresos elevados sin riesgo. No enviar dinero a desconocidos para "activar", "desbloquear" o "asegurar" pagos futuros. Y conservar toda la información relacionada con las transacciones para facilitar una eventual investigación.

Este fraude no es una novedad conceptual: es la reedición de siempre de la promesa de dinero fácil a cambio de algo trivial pero adaptada a tiempos modernos, la infraestructura de la mensajería instantánea y la estética profesional de las plataformas de inversión ficticias. La consigna que atraviesa todas las advertencias oficiales cabe en una frase: si la oferta parece demasiado buena para ser cierta, probablemente no lo sea. Y si en algún momento se pide dinero por adelantado para "trabajar", la relación no es laboral, sino la fase inicial de un fraude.