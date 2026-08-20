Durante el desalojo, la Guardia Civil ha mantenido un dispositivo de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de la operación

La fiesta ilegal de La Granja, Cáceres, llega a su fin aunque todavía permanece un grupo "reducido" en la zona

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La Guardia Civil ha dado por finalizado este jueves el dispositivo de desalojo de la fiesta ilegal o 'rave' que se desarrollaba desde el pasado día 14 de agosto en el término municipal de La Granja (Cáceres), tras retirar alrededor de 80 vehículos de las fincas ocupadas.

Según ha informado la Guardia Civil, el dispositivo ha comenzado a las 12:00 horas y se ha desarrollado sin incidencias. El dispositivo ha finalizado cuando no quedaban vehículos en el interior de las fincas ocupadas, salvo dos que permanecen en la zona debido a averías mecánicas.

Durante el desalojo, la Guardia Civil ha mantenido un dispositivo de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de la operación, así como la seguridad de las personas y de las carreteras próximas a la zona.

La fiesta ilegal se había desarrollado durante varios días en el término municipal de La Granja, donde llegaron a concentrarse unas 3.000 personas y más de 1.000 vehículos.