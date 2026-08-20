En la zona todavía permanece "un grupo reducido" de personas en la zona de la piscina natural

Cuarto día de la rave ilegal en La Granja, Cáceres: alrededor de 3.000 personas y un operativo de la Guardia Civil desplegado

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La fiesta ilegal que se ha desarrollado en un paraje de La Granja, Cáceres, está llegando a su fin después de una semana aunque todavía permanece "un grupo reducido" de personas en la zona de la piscina natural de este municipio cacereño, donde se llegaron a concentrar unas 3.000 personas y 1.000 vehículos.

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de seguridad hasta que finalice "por completo" esta rave, según ha indicado la portavoz de la Comandancia de Cáceres, Rocío Moreno.

"Tenemos conocimiento que es un número reducido el que permanece actualmente dentro de la finca ocupada y, como hemos estado diciendo a lo largo de todos estos días, seguiremos con el dispositivo presente veinticuatro horas al día hasta que todo el mundo abandone por completo la zona", ha concluido.