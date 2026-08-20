La foto de la tarjeta de embarque, del pasaporte abierto o de la pantalla del panel de salidas puede esperar hasta que vuelvas a casa

"Un segundo puede arruinarte las vacaciones": la recomendación de la Policía para librarte de los ladrones

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Se trata de una escena que está prácticamente codificada en la iconografía contemporánea del ocio: una mano que sostiene el billete impreso o la pantalla del móvil con el pase de embarque, encuadrado junto al pasaporte, una taza de café y unas gafas de sol. El pie de foto que acompaña al momento es siempre el mismo: "nos vamos", y se publica en Instagram, X o el estado de WhatsApp.

Un gesto de celebración del arranque de las vacaciones, pero también, según la advertencia recurrente que la Policía Nacional viene reiterando cada temporada estival, una brecha de seguridad que puede tener consecuencias importantes en la reserva, en la cuenta bancaria y en la propia vivienda que queda desocupada durante el viaje.

El "ciberpostureo" y su coste invisible

El término que la propia institución ha acuñado para describir la práctica no puede ser más preciso: ciberpostureo. Bajo esa etiqueta se agrupan las publicaciones en redes que documentan en tiempo real los desplazamientos, las ubicaciones y los documentos asociados al viaje. La advertencia señala que la difusión de contenido vacacional puede convertirse en "una de las mayores pistas que puedes dar a los delincuentes para saber qué viviendas se encuentran vacías". Un vídeo o una fotografía tomada a kilómetros del domicilio, publicada sin restricciones de privacidad, equivale a comunicar a un auditorio potencialmente masivo que la casa está vacía y lo estará durante días.

Colocar este documento delante de la cámara no es un gesto precisamente inofensivo. Muestra, a simple vista, el nombre legal completo del pasajero, la ruta, la puerta, el asiento, el número de vuelo y, sobre todo, dos elementos particularmente sensibles: el localizador de reserva y el código de barras o QR que acompaña a la esquina inferior del documento. Cualquier decodificador gratuito accesible en un navegador basta para leer el contenido del segundo.

De la reserva al robo de identidad

El repertorio de usos maliciosos no se agota en la anécdota. Con el PNR y el apellido, un tercero puede en muchas aerolíneas cambiar o cancelar reservas sin verificaciones adicionales, extraer el número de teléfono y la dirección de correo asociados al viaje, componer intentos de phishing especialmente creíbles simulando ser un representante de la compañía aérea y encadenar todo ello con la señal más obvia que la fotografía transmite: el titular está lejos de su casa, tiene el ánimo relajado propio del viaje y probablemente no revisará sus movimientos bancarios con la misma diligencia que en un día laborable ordinario.

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El decálogo oficial en clave abreviada

Las recomendaciones que la Policía Nacional dirige a la ciudadanía forman una secuencia lógica: desactivar la función GPS en la cámara del smartphone y denegar el permiso de ubicación a las aplicaciones no esenciales; revisar la configuración de privacidad en los perfiles sociales y aceptar únicamente contactos conocidos en la vida real; tener presente que una publicación en una red puede replicarse automáticamente en otras; eliminar los datos personales —dirección, teléfono— de los perfiles, no compartir la ubicación y, en la formulación textual del aviso, "no publicar fotos de las pantallas en el aeropuerto, billetes de avión o tren, pasaporte o cualquier otro documento"; posponer la difusión de fotografías o ubicaciones hasta el regreso al domicilio, para no revelar que la vivienda está deshabitada; y trasladar estos consejos a los menores del hogar, cuya exposición en redes suele ser mayor y su percepción del riesgo, menor.

La consigna cabe en una frase: la felicidad de las vacaciones se puede compartir sin necesidad de exhibir el andamiaje logístico que la sostiene. La fotografía del pase de embarque, del pasaporte abierto por la página de la fotografía o de la pantalla del panel de salidas puede aguardar hasta el regreso, o simplemente descartarse. El álbum digital se completa igual sin ellas. La reserva, la cuenta bancaria, la vivienda cerrada y la identidad del titular, en cambio, no se recuperan con la misma facilidad una vez expuestas.