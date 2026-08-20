Rocío Doñoro 20 AGO 2026 - 16:06h.

En Granada hay hasta 14 edificios que han sido marcaos en rojo por su estado tras los terremotos

Granada sigue temblando con otro terremoto de 3,4 con epicentro en Dílar y entre nuevas réplicas en plena madrugada: algunas familias continúan a la intemperie

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Granada sigue evaluando los daños provocados por los terremotos que ha sufrido en los últimos días. Por el momento, el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha abierto unos 7.000 expedientes, lo que significa que tramita uno cada 10 segundos. Mientras tanto, técnicos municipales siguen inspeccionando los más afectados para decidir cómo actuar en 14 de ellos.

El peligro de los elementos más inestables

En Armilla, epicentro de los seísmos, los técnicos municipales continúan las inspecciones en edificios desalojados. Con las llaves en la mano, el arquitecto técnico del Ayuntamiento, Francisco Norberto, y el concejal del área acceden a uno de los inmuebles para evaluar su estado. En la azotea, durante la primera revisión, el técnico advierte del riesgo que suponen algunos elementos en altura: muros y voladizos que, por encontrarse seis metros por encima de las viviendas, “funcionan como si fueran una bomba”, ya que una caída podría destrozar todo lo que hubiera debajo.

La inspección confirma que no existen daños estructurales, pero sí numerosos elementos inestables que los terremotos han dejado en situación de riesgo para los transeúntes. El peligro no está en la estructura, sino en piezas sueltas, desprendimientos y componentes que han quedado debilitados.

En otra vivienda de la zona, Alberto y Cristina revisan los desperfectos provocados por el hundimiento de la chimenea. La estructura, que genera “mucho peligro”, será demolida para evitar nuevos incidentes.

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Las revisiones continúan mientras los técnicos tratan de identificar y asegurar todos los puntos vulnerables. La actividad sísmica de los últimos días ha obligado a extremar precauciones y a acelerar las evaluaciones para garantizar la seguridad de los vecinos en una de las zonas más castigadas por los temblores.