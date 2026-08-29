Antoni Mateu 29 AGO 2026 - 07:00h.

Manuel García Howlett, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) explica cómo hacer frente a las plagas de chinches de cama

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Encontrar insectos como cucarachas, chinches o pulgas dentro de casa no supone necesariamente que exista una plaga, pero su presencia puede asustar y hay determinadas situaciones de alerta que sí deberían hacernos sospechas que hay un problema. En el caso de las chinches de cama, Manuel García Howlett, director de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ayuda a aprender a identificarlas -ya que son muy difíciles de localizar- y también explica cómo actuar en caso de que se hayan instalado en el domicilio.

Señales que ayudan a identificar la presencia de chinches

La chinche tiene forma ovalada, color marrón rojizo y aproximadamente 5-6 milímetros en su fase adulta. Uno de los principales problemas, según introduce el experto, "es precisamente su capacidad para permanecer escondida”.

“Durante el día suele refugiarse en grietas y hendiduras próximas a los lugares donde descansamos: colchones somieres, cabeceros, mesillas, muebles, rodapiés, tapajuntas e incluso determinados espacios de las instalaciones eléctricas”, explica García Howlett.

Además, como pista para poder dar con ellas, avanza que “uno de los indicios más habituales es encontrar pequeñas manchas de sangre en las sábanas, excrementos oscuros, mudas, huevos y, por supuesto, la aparición de picaduras”.

Tener chinches no significa tener una casa sucia

García Howlett matiza, tajante, “un mito que debemos desmontar” sobre estos insectos: “que aparezcan no significa tener una vivienda sucia. Las chinches de cama pueden aparecer en cualquier tipo de vivienda, hotel, residencia, hospital, transporte o establecimiento, independientemente de su nivel de higiene”.

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En cuanto al motivo por el que acaban dispersándose, está relacionado con el movimiento de personas y objetos: "pueden viajar como auténticos polizones en maletas, ropa, muebles, colchones o enseres, y posteriormente desplazarse por el interior de los edificios a través de determinadas estructuras, huecos y conducciones”.

Cómo detectar chinches de cama en casa

Primeramente, el experto señala poner a atención "si aparecen picaduras inexplicables, especialmente después de dormir, conviene revisar cuidadosamente la cama y su entorno”. Y prosigue con que también hay que buscar "pequeñas manchas negras (sus excrementos), restos de sangre en las sábanas, huevos, mudas o ejemplares vivos”.

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En cuanto a los sitios ‘imprescindibles’ en los que debemos buscar García Howlett señala que la inspección debe centrarse inicialmente en colchones, costuras, somieres, cabeceros, mesillas y otros elementos próximos a la cama, aunque las chinches pueden esconderse también en rodapiés, muebles, enchufes, grietas y otros espacios.

Y concluye con una advertencia: "es importante no esperar a que la infestación sea evidente. Cuanto antes se detecte, más posibilidades existen de controlar su expansión”.

¿Cómo eliminar chinches de cama en casa?

Según el experto, algunas medidas domésticas sí pueden ayudar a modo de prevención: lavar la ropa y textiles temperaturas elevadas, revisar cuidadosamente el equipaje después de un viaje y utilizar fundas específicas para colchones que impidan que las chinches puedan instalarse en ellos. Y también destaca aquellos remedios que no sirven: “métodos como los ultrasonidos no constituyen una solución eficaz”.

“Su capacidad para esconderse y su resistencia a determinados insecticidas hacen que las intervenciones improvisadas puedan resultar ineficaces y favorecer que la infestación se extienda”. Por lo que, según lamenta, “no hay remedios caseros que garanticen su eliminación”.

Las chinches y sus efectos en la salud mental

Además de las propias molestias a nivel físico y del ambiente, el experto recalca que este tipo de plagas también tiene efectos en la salud mental: “Una infestación puede generar ansiedad, estrés y problemas para dormir, especialmente cuando se prolonga en el tiempo”.