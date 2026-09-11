Marruecos afea que se le siga señalando sin pruebas y ataca veladamente al PP y a la justicia española

El PP pide a Marruecos "respeto a la investigación judicial" tras las declaraciones del Ministerio de Exteriores marroquí

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El Partido Popular ha respondido a Marruecos acusándolo de un "ataque híbrido" contra España. "Es responsable por acción u omisión", ha asegurado la dirección de los populares en un comunicado hecho público este viernes poco después de que el Ministerio de Exteriores marroquí lamentara que partidos políticos españoles "con larga trayectoria" hayan caído en una escalada "irracional y populista" para explicar la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio.

El PP señala que "la invasión sufrida en Ceuta el pasado 30 de julio y la crisis todavía extendida hasta el día de hoy es una violación grave de la integridad territorial de España y por extensión de Europa, un ataque híbrido con una instrumentalización de la inmigración irregular" del que "Marruecos es responsable por acción u omisión".

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"La defensa de los intereses generales de la nación, de la integridad de nuestras fronteras y de la seguridad de los españoles constituye una prioridad irrenunciable para el Partido Popular que ejerceremos siempre con firmeza dentro del Estado de derecho y con independencia de cualquier circunstancia", añade el comunicado.

El PP pide "máximo respeto a las instituciones españolas"

Por ello el PP pide "el máximo respeto a las instituciones españolas y a la investigación judicial actualmente en curso" y agrega que "corresponde exclusivamente a la justicia española determinar los hechos, valorar las pruebas y en su caso establecer las responsabilidades que procedan".

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A juicio del PP "ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento".

Los populares han instado a una "evaluación rigurosa" para evitar que situaciones como las vividas en la ciudad autónoma se repitan. "España y Marruecos comparten una frontera y una responsabilidad común en su gestión y precisamente por ello, y con más motivo a la luz de los informes oficiales desclasificados por el Gobierno español, lo ocurrido en Ceuta exige una evaluación rigurosa e inaplazable, una actuación leal y transparente por todas las partes y garantías de que hechos similares no volverán a producirse".

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El PP pregunta "por qué no se ejecuta el retorno de las personas que entraron irregularmente si el Gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a admitirlos y por qué se mantiene a los menores alejados de sus familias pese a que Marruecos ha solicitado urgentemente su regreso".

"El Gobierno español está obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello", concluye el comunicado del PP, que recuerda que "Ceuta y Melilla son España".

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La réplica del PP llega apenas unas horas después del duro y poco usual comunicado emitido el jueves por el Ministerio de Exteriores de Marruecos en el que se exculpa de la entrada masiva de 80.000 migrantes por la frontera de Ceuta y critica que “ciertos sectores políticos y mediáticos españoles hayan caído en este lodazal en el que la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común”.