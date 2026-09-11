La Universidad de Valencia, destino favorito de los Erasmus: clima, calidad de vida y gastronomía, claves

Paz Serrano 11 SEP 2026 - 16:04h.

La Universidad de Valencia es una de las que más alumnos recibe de toda Europa del programa Erasmus.

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La Universidad de Valencia es una de las que más alumnos recibe de toda Europa del programa Erasmus. España es el destino favorito en Educación Superior del programa Erasmus, según la Comisión Europea. Un aviso, eso sí. Muchos traen el alojamiento cerrado desde sus países y, algunas veces, se trata de una estafa.

Como señala Francisco Gómez Catalá, responsable del Programa Erasmus de la UPV explica este éxito. "España es un país muy atractivo, por el idioma, porque el español es muy importante en el mundo. Van a la playa y cada vez más con este clima, la vamos a estirar casi hasta Navidad".

Davide Baldaccini, confundador Happy Erasmus reconoce que "el clima, la calidad de vida, el poco tráfico son claves, Es una gran ciudad, pero pequeña, que todo está cerca. A diferencia de hace años que buscaban fiesta, buscan actividades al aire libre, saludables, más sanos... Son más sanos.".

Los estudiantes reconoce que les gusta España, su comida, la posibilidad de hacer deporte, la gente. Los hay que viven en ciudades sin playa, sin bares, sin ambiente. Y para ellos, España y concretamente Valencia, una de las zonas preferidas, es un paraíso. Eso sí, se quejan del calor, y les cuesta encontrar casa. Por eso hay oficinas que ayudan a aterrizar a estos estudiantes que serán después embajadores de nuestra cultura, por todo el mundo.