¿Mochila con ruedas o mochila tradicional? Cuál dura más y cuándo merece la pena pagar más

Sergio Delgado 10 SEP 2026 - 23:59h.

A la hora de elegir una mochila, además del diseño que le guste al niño o a la niña hay distintas variables a tener en cuenta y el precio es una de ellas

Cómo deben colocarse las mochilas de los niños para evitar lesiones

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Elegir una mochila escolar parece, a priori, una opción sencilla. Pero no. No vale con elegir una con un diseño que le guste al niño o la niña. Hay más variables que tener en cuenta, y el precio es una de ellas.

Por un lado, están las mochilas con ruedas que evitan que el niño cargue cada día con libros y material a la espalda, pero pesan más, resultan incómodas en escaleras y tienen mecanismos que pueden acabar rompiéndose. Y, por otro, las tradicionales. Estas son más ligeras y manejables, aunque obligan a soportar todo el peso durante los desplazamientos.

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Y sí, también hay una diferencia considerable de precio. En septiembre de 2026, un gran centro comercial comercializaba mochilas con ruedas desde unos 24 euros, mientras modelos de mayor tamaño o con carro desmontable se sitúan entre 39 y 64 euros. Una Totto con ruedas, por ejemplo, asciende a los 59,90 euros. Las tradicionales, pueden no llegar ni a los 20.

Las mochilas tradicionales suelen durar más

Sin embargo, si únicamente se analiza la resistencia, una mochila convencional parte con ventaja por una cuestión sencilla: tiene menos componentes susceptibles de romperse. No incorpora ruedas, rodamientos, patas de apoyo ni un asa telescópica sometida diariamente a golpes y tirones.

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Una mochila tradicional de buena calidad puede acompañar al estudiante durante varios cursos si las cremalleras, las costuras y el tejido son resistentes.

En cambio, en una mochila con ruedas, el deterioro de una sola rueda o del mecanismo del asa puede complicar su utilización aunque el compartimento textil continúe en buenas condiciones.

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Eso no significa que los modelos con ruedas sean necesariamente poco duraderos. La calidad de construcción marca la diferencia. Y también el uso y el cuidado que se le dé. Correr con la mochila de ruedas o darle un golpe, puede estropearla para siempre.

La diferencia de precio puede superar los 30 euros

En el mercado con las ofertas de 'la vuelta al cole' podemos encontrar de todos los precios. Modelos escolares tradicionales y aparentemente resistentes desde 16,99 euros y otros adaptables a carro alrededor de 28 euros. Una mochila grande con ruedas puede alcanzar los 59,99 euros.

En el caso de Totto, mochilas convencionales por 27,19 euros, mientras modelos con ruedas de 32 x 45,5 x 18 centímetros aparecen por 45,47 euros, partiendo de un precio anterior de 69,95 euros.

Otra gran tienda de material deportivo, ofrece igualmente mochilas escolares tradicionales en diferentes franjas: entre los ejemplos disponibles aparecen modelos por 14,99, 19,99, 26,99 o 31,99 euros.

Por tanto, una familia puede gastar menos de 20 euros en una mochila básica o superar ampliamente los 50 euros si busca ruedas, mayor capacidad y una estructura reforzada. Como todo, cuanto mayor es la inversión, mayor promete ser la calidad.

¿Cuándo compensa comprar una mochila con ruedas?

La ventaja de la mochila con ruedas es clara: ayuda bastante cuando el niño transporta bastante material y realiza buena parte del recorrido sobre superficies lisas. Arrastrar la mochila evita cargar continuamente todo el peso sobre hombros y espalda.

Es una solución especialmente práctica en colegios con pasillos amplios, ascensores o accesos sin grandes desniveles. Pero claro, la situación cambia si el alumno tiene que subir varios pisos por las escaleras, utiliza transporte público o atraviesa aceras irregulares.

Una mochila con ruedas pesa más incluso estando vacía. Cuando hay que levantarla repetidamente, esa estructura adicional puede convertirse en una desventaja.

También hay que valorar dónde se guarda. Los modelos con carro ocupan generalmente más espacio y pueden resultar menos manejables en aulas pequeñas.

Y una tradicional gana en movilidad

La mochila convencional resulta mucho más versátil para estudiantes que se desplazan continuamente. Permite subir escaleras, caminar por terrenos irregulares y entrar o salir del autobús sin tener que levantar un carro.

Eso sí, la elección obliga a prestar atención al diseño. Conviene buscar tirantes anchos, acolchados y regulables, una espalda confortable y diferentes compartimentos que permitan distribuir el material.

Según FACUA, “tampoco interesa elegir un modelo excesivamente grande pensando únicamente en que durará más años. Una mochila sobredimensionada facilita acabar introduciendo material innecesario y añade volumen al desplazamiento diario”.