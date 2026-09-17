La Audiencia Nacional ha dado luz verde al traslado de los migrantes que se ubican en las playas al campamento del puerto

Moncloa celebra la "rapidez" de Audiencia Nacional y reitera que el puerto de Ceuta es el lugar más idóneo para alojar migrantes

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La Audiencia Nacional ha rechazado este jueves la medida cautelarísima pedida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de paralizar la puesta en marcha de un campamento de acogida para un millar de migrantes en el puerto de Ceuta. Mientras, las chabolas siguen ocupando varias playas a la espera de que se conduzca a todas esas personas a instalaciones que ha construido el Gobierno. Informa en el vídeo Marta Manchón.

Los primeros 800 migrantes de la playa del Trampolín van a ser trasladados de manera inminente. Serán los que se ubican donde se construyeron las duchas porque ahí se va a poner otro campamento y los que están en la de Benítez como Mohamed, también irán después al puerto.

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"Día a día empeora todo, enfermedades, estamos sin comida, sin agua para la ducha, entran bichos y de todo. Tampoco hay seguridad", cuenta. Se harán traslados hasta completar 1.800 plazas, pero hay 5.000 personas en todas las playas que hay que sacar de ahí antes de que el agua engulla la playa con los temporales. Las cabañas corren peligro.

Guardias civiles y policía se encargarán de cuidar la infraestructura

Esa necesidad es la que ha llevado a la Audiencia Nacional a dar luz verde al campamento del puerto porque el interés general lo justifica. Otra cosa es que se tengan que adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, dice el auto.

Interior dice que no está en duda. Guardias civiles y policías se encargarán de cuidar esta infraestructura crítica, pero tiene que demostrarlo porque el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que había pedido la paralización urgente, ahora denegada, seguirá el procedimiento ordinario con las objeciones.

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El Gobierno tiene urgencia y trabaja en nuevos emplazamientos, pero hay temor porque el Trampolín ya fue desalojado para ubicarlos en carpas oficiales y fue repoblado de nuevo por los que se esconden en la montaña.