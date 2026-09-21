Los cuatro tripulantes de diferentes nacionalidades han sido detenidos y este lunes pasarán a disposición judicial

Una travesía de 19 días, temporales y 902 kilos de cocaína: el operativo que asustó incluso a los narcos gallegos

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La Agencia Tributaria ha intervenido más de 2.000 kilos de cocaína a bordo de un velero a 400 millas de las costas gallegas. La embarcación el ‘Asente Deen’, con bandera polaca, fue localizada por el buque de Operaciones Especiales ‘Petrel I’ del Servicio de Vigilancia Aduanera y ha sido trasladado al puerto de Vigo.

La droga ha sido intervenida y los cuatro tripulantes, de diferentes nacionalidades, han sido detenidos y pasarán cuanto antes a disposición judicial, según ha detallado la Agencia Tributaria. La operación está considerada una de las más importantes desarrolladas en el último año por Vigilancia Aduanera en solitario, tanto por la cantidad de droga intervenida como por las circunstancias de la localización del velero.

Por el momento, no han trascendido detalles de la investigación, que habría partido de Cataluña y que permitió localizar la embarcación cuando navegaba por aguas del Atlántico. El delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia, Miguel Cárcaba, y responsables operativos explicarán a lo largo de este lunes los detalles de la operación.