Manuel Pimentel Almería, 18 SEP 2026 - 15:09h.

Más de un centenar de vecinos han salido a la calle este viernes para exigir medidas que solucionen la situación de inseguridad que viven en la zona desde hace años: "Nadie hace nada"

El alcalde de Roquetas ha pedido al Gobierno reforzar la presencia policial en el barrio: "Si meto a dos o tres parejas de la Policía Local tengo que meter a las ambulancias porque pueden salir machacados"

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La tensión y el cansancio han llegado al límite en la barriada de las 200 Viviendas de Roquetas de Mar, en Almería. Lo que años atrás era una zona residencial tranquila se ha transformado en un entorno marcado por la inseguridad constante: "drogas, prostitución y suciedad".

Los vecinos han salido a la calle este viernes para denunciar la alta inseguridad que seguran vivir en sus calles debido a la masiva presencia de mercadillos ilegales y de pisos discotecas, a los que la Policía Local no tiene recursos suficientes para hacer frente. "Vivimos recluidos en nuestras casas", afirman. El miedo a salir a la calle a partir de ciertas horas se ha convertido en la norma general.

"¡Queremos soluciones!". Con silbatos y pancartas, más de un centenar de personas convocadas por la Asociación de Vecinos Los Girasoles han recorrido las calles y se han dirigido hasta el Ayuntamiento exigiendo más seguridad y actuaciones efectivas para devolver la tranquilidad en el barrio.

Un mercadillo ilegal de ruido y basura

Entre las calles Barcelona y Blas Infante aparece todos los días un gran mercadillo ilegal que inunda las plazas y las aceras, atrayendo a miles de personas y haciendo complicado transitar por la vía. "El máximo apogeo es a partir de las 18:00 horas, pero desde las 12:00 están ya poniendo ahí porquería", relata un vecino a 'El Diario de Almería'.

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La imagen de este mercagillo gigante dista mucho de un rastro tradicional: multitud de mantas con todo tipo de objetos -muchos de ellos cogidos de la basura- extendidas por el suelo, un trajín constante de mercancía y personas, aglomeraciones en los callejones y actitudes desafiantes entre vendedores ambulantes y clientes.

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Recluidos en sus propias casas

Los vecinos llevan tiempo sufriendo la sensación de inseguridad e incivismo que provoca este mercadillo a diario hasta el punto de que muchos de ellos prefieren recluirse en sus casas a partir del atardecer. Un encierro voluntario que responde a una espiral de incidentes que incluyen peleas, destrozos del mobiliario urbano y esparcimiento de basura por la vía pública.

Los fines de semana, lejos de tener un leve respiro, la situación de estos vecinos empepora todavía más. La tensión es tal, que hasta los operarios de limpieza tienen que acudir a la zona escoltados por la policía para evitar agresiones.

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No todo queda ahí. A este mercadillo ilegal, se le suman las actividades ilegales de algunos locales de ocio durante la noche. Pisos okupados que, según los afectados, se convierten en auténticas discotecas donde el alcohol y todo tipo de drogas fluyen sin control. Incluso, hay vecinos que denuncian que también se utilizan como prostíbulos desde hace años. "Nadie hace nada", comentan con impotencia los residentes.

Piden más policías

Ante las protestas, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, se ha comprometido con los vecinos afectados a buscar vías de actuación en la zona. Hace unos días, el primer edil solicitaba a la Subdelegación de Gobierno su colaboración para reforzar la presencia policial en el barrio de Las 200 Viviendas ante "el grave deterioro de la convivencia y de la seguridad pública" que se ha detectado.

Amat afirma que "no es fácil" enviar a la Policía Local y que cada vez que envía patrullas tiene que pedir la presencia de la Guardia Civil: "Si meto a dos o tres parejas de la policía de Roquetas tengo que meter a las ambulancias porque pueden salir machacados. El Ayuntamiento también va a estar ahí y si el Gobierno no lo arregla, por amor propio del alcalde, voy a hacer lo que sea por los ciudadanos", ha segurado este viernes durante la convocatoria.

Por ello, el Consistorio ha trasladado su "plena disposición" a colaborar en el dispositivo "para la realización de cuantas actuaciones resulten necesarias en estos momentos de tensión vecinal". Según explicaba el alcalde, desde 2023 se ha reclamado la colaboración de la Guardia Civil para hacer frente a los "problemas de seguridad existentes en esta zona del municipio", una cuestión que ha sido trasladada en diferentes escritos y abordada también en distintas sesiones de la Junta Local de Seguridad.