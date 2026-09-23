Europa Press Rocío Doñoro 23 SEP 2026 - 22:34h.

Los manifestantes han conseguido cortar la calle con pancartas en las que se podía leer 'fondos buitres fuera de nuestras ciudades'

Los gritos de agonía que se escucharon en el patio interior durante el desahucio de Maricarmen

Compartir







Centenares de personas se están concentrando este miércoles frente al ático de Chamberí, que adquirió la Comunidad de Madrid, al grito de "vergüenza", "fuera fondos buitre", "el ático para Maricarmen" y "Ayuso dimisión", tras el desahucio de la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.

Desde las 18.30 horas, se han ido acercando al paseo General Martínez Campos una multitud de personas tras la convocatoria que ha organizado el Sindicato de Inquilinas, que no ha conseguido parar esta mañana el cuarto intento de desahucio de la anciana, que ha sido sacada en camilla y trasladada al hospital.

Hasta el momento, los manifestantes han conseguido cortar la calle con pancartas en las que se podía leer 'fondos buitres fuera de nuestras ciudades' y megáfonos al grito de "Maricarmen no estás sola".

Los activistas han convocado esta concentración tras al desahucio de Maricarmen. Entre los motivos, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha explicado que la región está gobernada "por y para los fondos buitres y por y para la especulación", además de criticar que (Isabel Díaz) Ayuso solo impulse "leyes rentistas que lucran a quienes acaparan vivienda".