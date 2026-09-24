Claudia Barraso 24 SEP 2026 - 14:44h.

Un incendio en una bazar chino de un polígono de Zaragoza ha obligado a extremar todas las precauciones

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Un incendio provocado en un bazar chino del polígono industrial de Cogullada, en Zaragoza, ha originado una enorme columna de humo que se puede ver desde distintos puntos de la capital aragonesa, lo que obliga a todos los vecinos a extremar las precauciones debido al alto riesgo de que los gases puedan afectar a los ciudadanos.

El fuego ha afectado a tres naves en total, dos de ellas han quedado completamente reducidas a cenizas. Aunque por el momento las llamas no han llegado hasta la fábrica de productos químicos cercana, las autoridades mantienen todas las medidas de prevención y seguridad activadas hasta que el incendio no sea apagado completamente, según ha confirmado ‘El Periódico de Aragón’.

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El incendio ha podido ser permietrado

Las autoridades han confirmado que su extinción se demorará algunas horas más, aunque ha podido ser perimetrado. Según recoge en declaraciones el mismo medio, la concejala Ruth Bravo ha confirmado que “no hay riesgo de propagación a otras empresas que se encuentren cerca del foco”.

Los Bomberos de Zaragoza se encuentran trabajando en la extinción del incendio. Los trabajos se centran concretamente en contener el avance del fuego, sobre todo para evitar que las llamas se dirigiesen hasta la empresa de productos químicos y poder proteger al resto de industrias y, lo que tratan ahora es de apagar las llamas, unas labores más complicadas debido al nivel de agresividad de las llamas que ya han calcinado dos empresas.

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Desde el Ayuntamiento piden extremar las precauciones

El aviso del incendio fue recibido por los servicios de emergencia a las 12 de la mañana. Hasta el lugar se desplazaron un total de 15 bomberos, dos nodrizas, un tanque, una ambulancia y un coche de mando.

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Las autoridades no han confirmado que hayan tenido que atender a ningún herido por el momento, aunque sí que desde el Ayuntamiento de Zaragoza han recomendado a los vecinos más próximos al incendio que cierren las ventanas del domicilio para no verse afectados por el humo.

“Los Bomberos están trabajando en la extinción de un incendio declarado en una nave dedicada a la chatarra en el polígono de Cogullada. Recomendamos a los vecinos cerrar las ventanas de las viviendas cercanas para evitar las molestias y el daño que pueda ocasionar el humo”.