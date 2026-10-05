Cientos de migrantes siguen deambulando tras el desalojo de la playa de El Trampolín en Ceuta: "Algunos han huido a los montes"
Más de 1.200 han optado por regresar de forma voluntaria a Marruecos
Decenas de migrantes optan por regresar a Marruecos tras el desalojo de la playa del Trampolín
Más de 1.200 migrantes que se encontraban en la playa del Trampolín de Ceuta han optado por regresar de forma voluntaria a Marruecos después de haber sido desalojados de este asentamiento en los dos últimos días para ser filiados en las inmediaciones de la frontera.
Fuentes policiales han confirmado que muchas de las personas que permanecían asentadas en la playa han decidido no pasar por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y volver a su país de origen después de haber permanecido más de dos meses en Ceuta de forma ilegal.
Este lunes ha concluido la operación policial para desalojar la playa, donde se levantaba el mayor asentamiento de inmigrantes, formado por más de 3.000 personas. Tras dejar toneladas de basura de tiendas y enseres, todavía deambulan por la zona muchos de esos inmigrantes.
Cientos de migrantes continúan en el Guano
Cerca de un millar de inmigrantes continúan en la playa de El Guano. La Policía Nacional ha comentado que no se prevé por el momento el desalojo a esta hora, si no que se produciría ya este martes.
Hasta este martes, pasarán la noche en tiendas de campaña y en una carpa instalada que también cuenta con duchas. Durante el día se ha podido ver la imagen de algunos migrantes que huían de la Policía y se refugiaban en montes cercanos. Otros han regresado de forma voluntaria a Marruecos.