RTVE ha sido condenada a pagar 500.000 euros a la familia de un trabajador que murió como consecuencia de una enfermedad profesional, ya que estuvo expuesto al amianto en los estudios de Prado del Rey

La sentencia establece que la indemnización asciende a 200.000 euros para la viuda y 100.000 euros para cada uno de los tres hijos

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MadridLa Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a pagar 500.000 euros a la familia de un trabajador que murió como consecuencia de una enfermedad profesional, ya que durante 30 años estuvo expuesto al amianto en los estudios de Prado del Rey.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera probado que gran parte de los edificios de Prado del Rey fueron construidos en los años 70 y 80 con amianto como material de aislamiento acústico y que, en los estudios 10 y 11 donde prestaba servicios el trabajador, el desamiantado no finalizó hasta junio de 2008.

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La sentencia

El trabajador prestó servicios técnicos y de mantenimiento para la corporación durante aproximadamente 30 años, entre 1977 y 2007, en los estudios de Prado del Rey. Durante este periodo estuvo expuesto al amianto existente en las instalaciones.

El hombre falleció en 2022 a los 69 años como consecuencia de un adenocarcinoma de pulmón, enfermedad que había sido reconocida previamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social como enfermedad profesional derivada de la exposición al amianto.

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid recuerda además que, en los procedimientos por enfermedades profesionales, corresponde a las empresas acreditar que adoptaron las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo. En este caso, concluye que RTVE no acreditó el cumplimiento de la normativa preventiva exigible frente al riesgo del amianto.

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La Sala considera acreditados diversos incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales durante el periodo en que el trabajador prestó servicios para RTVE y establece que la falta de acreditación de las medidas de seguridad permite imputar a la empresa las consecuencias de la enfermedad profesional.

La sentencia establece que la indemnización asciende a 200.000 euros para la viuda y 100.000 euros para cada uno de los tres hijos.