"Su legado nos hace luchar con más fuerza", ha dicho Alicia del Río, que ha pedido "respeto" en estos momentos

La reacción de los acampados en Sol a la muerte de Maricarmen: "Si no hubiera sido por ella no estaríamos aquí unidos"

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La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha destacado este miércoles el legado que deja la lucha de Maricarmen Abascal, que ha muerto este miércoles a los 87 años, y ha señalado que la "especulación y el rentismo matan a gente cada día en nuestro país".

"Con cada burofax, con cada subida de alquiler, se llevan por delante nuestra salud y nuestra vida. Hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen", ha dicho del Río en una comparecencia de prensa sobre la huelga del próximo 11 de noviembre.

"Su legado nos hace luchar con más fuerza", ha dicho del Río, que ha pedido "respeto" en estos momentos para los allegados de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid