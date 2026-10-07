Ana Verdejo 07 OCT 2026 - 21:30h.

Los manifestantes han recibido con mucha "tristeza" e "indignación" la noticia del fallecimiento de la anciana

Las reacciones políticas a la muerte de Maricarmen: del "la sentimos como propia" de Sánchez al duro comentario de Rufián

Compartir







La muerte de María del Carmen Abascal, la anciana de 87 años del madrileño barrio de Retiro que se convirtió en el símbolo de la lucha contra la crisis de la vivienda, ha conmocionado a los manifestantes que se encuentran acampados en Sol.

La noticia ha pillado por sorpresa a muchos de los manifestantes que, según han contado se han enterado a través de las redes sociales y también de los medios de comunicación que han ido publicando la noticia.

PUEDE INTERESARTE Más Madrid pide honrar la memoria de Maricarmen con un minuto de silencio antes del Pleno de Cibeles de este jueves

La muerte de Maricarmen la viven "con tristeza y con una profunda indignación". Ha muerto a los 87 años y 14 días después de ser desahuciada. Desde entonces ha estado ingresada en el hospital con un estado de salud inestable. Todo ello después de firmar el acuerdo que le iba a permitir regresar a su casa.

Una noticia que "entristece e indigna"

Desde Sol los manifestantes confirman que seguirán luchando tal y como quería la mujer. "He estado desde dentro cuando nos hemos enterado y pues ha estado todo el mundo muy mal y llorando y todo", cuenta un joven.

"Esta noticia me entristece y me indigna", ha confesado una mujer. "Muy probablemente haya sido por secuelas de todo el estrés que ha tenido que pasar durante estos meses y años", opina otro acampado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La muerte de Mari Carmen no va a hacer para nada que nos vayamos de aquí, sino que nos quedemos todo el tiempo posible porque es una injusticia social completamente", admite otra joven.

"Mucha pena esta señora, en plan la situación que ha tenido, lo que ha tenido que vivir, pero luego a la vez me da como esperanza porque si no hubiera sido por Maricarmen no estaríamos aquí al final unidos", admite otra.