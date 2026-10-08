La Unidad Caligráfica de la Policía Municipal de Madrid ha detenido a 254 personas solo en nueve meses

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La Policía Municipal de Madrid cuenta con un grupo de profesionales a los que se les podría denominar como los 'forenses de la escritura'. Se trata de una unidad especializada en detectar falsificaciones todo tipo de documentos oficiales. Solo en nueve meses han detenido a 254 personas.

Decenas de delincuentes se mueven por Madrid ocultos tras una falsa identidad, hasta que en un control saltan las alarmas y el aviso llega hasta ellos. En esta unidad trabajan todos los días y las horas del año para desenmascararlos.

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Utilizan tecnología punta y en segundos saben el resultado. Los delincuentes buscan dinero fácil a través del fraude. "En una empresa hurtaron una serie de cheques bancarios y posteriormente hicieron la cumplimentación al portador", explica Alberto, jefe de la Unidad Caligráfica de la Policía Municipal de Madrid.

Los testamentos y la falsificación de la firma de difuntos

Y así es como estos agentes descubrieron la trampa. "Los fondos están realizados con una impresora de inyección de tinta", declara Alberto. Los testamentos son otro medio de fraude, falsificando la firma de quien ya no puede decir nada: el difunto.

Cuando alguien intenta falsear un cuerpo de escritura, pues lo va haciendo más despacio y la presión y el calibre es más homogéneo", explica el agente. También se falsifican recetas médicas y las tarjetas de personal de movilidad reducida. "Hay una alta falsificación de esas tarjetas", concluye el policía.