La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, un éxito con tiempo de verano

Han llegado a la plaza del Pilar un total de 548 grupos para hacer sus ofrendas.

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Con temperaturas más propias del verano que del otoño, los zaragozanos y los turistas han vivido unas fiestas del Pilar en las que no cabía un alma en la ofrenda a la Vírgen. La devoción se ha unido a un buen tiempo que ha sorprendido con el buen tiempo llegaban los peregrinos a la Catedral de Santiago. "No hay fecha mala para ir a ciudad santa", comentan.

La gerente de Zaragoza Cultural, María Gudiol, ha informado de que han llegado a la plaza del Pilar un total de 548 grupos, que suman, junto con los individuales, 57.000 oferentes, que han depositado sus ramos bajo el manto de la Virgen del Pilar. El Ayuntamiento trabaja para terminar la Ofrenda antes de la medianoche.

La imagen de la Virgen del Pilar se encuentra sobre una estructura metálica a la que ha sido subida este domingo, 11 de octubre, sobre la que el personal municipal está depositando los ramos y composiciones florales que les entregan los oferentes, hasta sumar al final de la jornada siete millones de flores, con la Cruz de Lorena, de claveles rojos, sobre el manto blanco de la Virgen.

El desfile ha comenzado a las 6.30 horas de este jueves con los grupos de la Policía Local de Zaragoza y el Ayuntamiento de Almochuel y en poco tiempo los oferentes, individuales y en grupos del ayuntamientos, asociaciones y todo tipo de instituciones y entidades, han ocupado las calles del centro de la capital aragonesa, desde el Paseo de la Independencia hasta la plaza del Pilar, pasando por la calle Coso y la calle Alfonso. Además, la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) regresa a Zaragoza durante la jornada de la Ofrenda de Flores para crear una gran alfombra floral inspirada en el Año Santo Jacobeo 2027.

La intervención, que ocupa una superficie de 70 metros cuadrados, estará realizada exclusivamente con flores y materiales naturales. Para llevarla a cabo, 24 alfombristas han estado trabajando durante la madrugada del 12 de octubre, dando forma a una composición que se puede contemplarse en uno de los espacios más emblemáticos de las Fiestas del Pilar.

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La realidad es que el final de la temporada parecer no llegar a nuestras costas. Todo está a tope, con los turistas disfrutando de clima excepcional en Valencia y casi excesivo en Sevilla.