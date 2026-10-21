Siete de los 15 barrios con más extranjeros están en Barcelona capital, según el INE

Los barrios con mayor porcentaje fueron El Barri Gòtic (66,9%), El Raval nord (52%), El Raval sud (52%), Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (47,1%) y La Barceloneta (42,8%).

Donald Trump vuelve a señalar a España por la crisis de Ceuta: “No hacen nada al respecto, es una situación de locos”

Compartir







Un total de siete de los 15 barrios con mayor porcentaje de extranjeros son de Barcelona y 12 con menos de Córdoba, según se desprende de la última edición de los Indicadores Urbanos 2026, publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En este sentido, la estadística revela que siete de los 15 barrios con mayor porcentaje de extranjeros de las ciudades de más de 250.000 habitantes en 2025 se encontraban en Barcelona. Por su parte, 12 de los 15 barrios con menor porcentaje de extranjeros pertenecían a Córdoba.

Los barrios con mayor porcentaje fueron El Barri Gòtic (66,9%), El Raval nord (52%), El Raval sud (52%), Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (47,1%) y La Barceloneta (42,8%), todos en Barcelona.

PUEDE INTERESARTE Entra en vigor el nuevo reglamento de inmigración de la UE: centros de deportación y compromiso de los 27

En cambio, Santa Isabel (1,1%), Cañero-Parque Fidiana (1,3%), El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo (1,5%), Azahara-Palmeras (1,6%) y Alcolea (1,7%) fueron los barrios o distritos administrativos con menor porcentaje de extranjeros, todos ellos en Córdoba.

Por otro lado, los datos también revelan que los barrios con mayor renta neta media anual por habitante en ciudades con más de 250.000 habitantes en 2024 fueron El Viso (49.654 euros), Recoletos (46.207) y Piovera (45.051), los tres de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Dos detenidos y 100 migrantes localizados en una operación contra los pisos patera en Ceuta

Las rentas más bajas se localizaron en Sevilla -zonas 4-E (barrios de Los Pajaritos y Amate del distrito Cerro-Amate), con 7.688 euros, y 5-A (barrio Polígono Sur del distrito Sur), con 7.941- y en la zona 4-A de Alicante/Alacant (que incluye en su mayor parte al barrio Juan XXIII), con 8.065.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Igualmente, señala que los municipios de más de 20.000 habitantes con mayor edad mediana de su población en 2025 fueron Mieres (58,1 años), Avilés y Langreo (ambos con 54,7). Por el contrario, los municipios con menor edad mediana fueron Melilla (33,4 años), Salt (36,1) y Níjar (36,4).

Finalmente, expone que los municipios de más de 20.000 habitantes que registraron mayor tasa de infracciones penales en 2024 fueron El Prat de Llobregat (225,1 por cada mil habitantes), Adeje (126,0) y Salou (120,9). En el extremo opuesto, las tasas más bajas se observaron en Olesa de Montserrat (17,6 infracciones por cada mil habitantes), Icod de los Vinos (18,2) y Castellar del Vallès (18,8).