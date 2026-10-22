Un juez avala que un padre divorciado no pague las clases de fútbol de sus hijos como exigía su exmujer

Un juez ha avalado que un padre divorciado no pague las clases de fútbol de sus hijos por falta de capacidad económica.

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a sus hijos de 26, 27 y 29 años, pero se lo deniegan

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Un juez ha avalado que un padre divorciado no pague las clases de fútbol de sus hijos debido a la disparidad de ingresos entre los progenitores y a la falta de capacidad económica del padre para mantener el nivel de vida exigido por su exmujer.

La sentencia, recogida por La Voz de Galicia, recuerda que, aunque los padres están obligados a mantener a los menores en su estatus social, el pago de ciertas actividades y gastos extraordinarios está estrictamente condicionado por la capacidad económica real de cada uno.

El tribunal constató la dificultad económica del padre para afrontar el nivel de gastos que pretendía imponer la madre. "Los progenitores están obligados a mantener a los menores en el mismo estatus, pero hay gastos que dependen de su poder económico", dice el juez

Por norma general en el derecho de familia, las actividades extraescolares no obligatorias requieren el consentimiento de ambos progenitores si se pretende que se financien a medias. En ausencia de acuerdo mutuo, el coste suele ser asumido en su totalidad por el progenitor que decide unilateralmente inscribir al menor.

Ante discrepancias en gastos que alteren o superen el nivel adquisitivo de una de las partes, los jueces evalúan los recursos disponibles de manera individualizada, sin que un convenio previo obligue ciegamente a mantener un nivel de vida inasumible para uno de ellos