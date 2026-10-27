En España cumplir los 70 años tiene una relevancia especial en la normativa sobre accesibilidad de las comunidades de propietarios

¿Tienes más de 70 años? Puedes exigir poner ascensor a tu comunidad de vecinos sin votarlo en junta

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Para nuestros padres mayores vivir en la casa de toda la vida tiene muchas ventajas. Conocen cada rincón, tienen cerca a los vecinos y conservan recuerdos que no caben en ninguna mudanza. El problema aparece cuando subir y bajar escaleras empieza a convertirse para ellos en un esfuerzo diario, una preocupación o, directamente, un riesgo de caída. Instalar un ascensor puede ser una buena solución para seguir vivienda en casa con tranquilidad, tanto si se trata de un edificio antiguo como si la vivienda es un chalet de varias plantas. Pero, ¿por dónde empezar?, ¿quién tiene que aprobar las obras?, ¿cuánto puede costar?, ¿existen ayudas públicas?

En España cumplir los 70 años tiene una relevancia especial en la normativa sobre accesibilidad de las comunidades de propietarios. En los edificios antiguos que no tengan se debe instalar ascensor si un vecino mayor de esa edad o con discapacidad o movilidad reducida lo solicitan. Eso sí, tener más de 70 años no significa que cualquier ascensor deba instalarse automáticamente ni que la Administración pague la obra. Hay condiciones económicas, técnicas y legales que conviene conocer antes de dar el primer paso.

El primer trámite, hablar con un técnico

No es lo mismo instalar un ascensor en una finca de cuatro plantas que adaptar una casa particular en la que las habitaciones están en el piso superior. El primer paso consiste en identificar dónde está la barrera arquitectónica y qué solución resulta viable. Lo habitual es solicitar una visita de un arquitecto o arquitecto técnico para que estudie si puede instalarse en el hueco de la escalera, en el patio interior o en la fachada.

Su trabajo consiste en determinar si el ascensor cabe, dónde puede colocarse, qué obras serán necesarias y si existen problemas estructurales o urbanísticos que puedan complicar el proyecto. En una comunidad de vecinos, este estudio también ayuda a presentar una propuesta realista y evitar discusiones basadas en suposiciones. Con el estudio en la mano, se recomienda pedir varios presupuestos a empresas de instalación homologadas.

Convocar la junta de vecinos

La aprobación de una obra así debe llevarse a una junta de vecinos para que los propietarios voten con toda la información del estudio técnico y los presupuestos en la mano. Según la Ley de Propiedad Horizontal (Art. 17.2), basta con el voto de la mayoría simple de los propietarios que representen la mayoría de las cuotas de participación para sacar adelante la instalación si se solicita por razones de accesibilidad.

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Si en el edificio viven personas con discapacidad o mayores de 70 años la instalación del ascensor puede ser obligatoria sin necesidad de un acuerdo previo de la junta. Para ello, el coste anual repercutido a cada propietario, una vez descontadas las ayudas públicas, no debe superar el equivalente a doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Si se supera ese límite, la obligación puede depender de que la comunidad apruebe la obra, sin perjuicio de otros supuestos legales.

Que una obra sea obligatoria no significa que todos los vecinos tengan que pagar exactamente lo mismo en cualquier circunstancia. Hay que revisar la ley, los estatutos y el reparto de gastos aplicable, pero puede ser que el propietario que haya votado en contra quede exento de pagar la parte proporcional que exceda el limite de las doce mensualidades, aunque tampoco podrá utilizar el ascensor hasta que abone su parte.

Cuánto cuesta instalar un ascensor

No existe un precio único. El importe depende del número de plantas, la ubicación de la maquinaria, las dimensiones de la cabina, las obras estructurales y la necesidad de modificar escaleras, fachadas o zonas comunes. El rango puede estar entre los 18.000 euros y los 120.000. Pide al menos tres ofertas comparables y solicita que se detallen los trabajos no incluidos, los plazos, las garantías y las condiciones de pago. También es prudente reservar un margen para imprevistos, especialmente en edificios antiguos.

Las ayudas públicas, una oportunidad a investigar

Con el acuerdo detallado hay que pedir una licencia de obras al ayuntamiento. La instalación de ascensores y otras mejoras de accesibilidad pueden encajar en programas públicos de rehabilitación de viviendas. Muchas administraciones ofrecen subvenciones de hasta el 75% y 80% del coste total de la obra, aunque la concesión efectiva depende de las condiciones del programa aplicable y de la administración competente.

Para no perder tiempo, lo recomendable es consultar en este orden:

Ayuntamiento . Pregunte por subvenciones para accesibilidad, rehabilitación y licencias de obra.

. Pregunte por subvenciones para accesibilidad, rehabilitación y licencias de obra. Comunidad autónoma . Revise las convocatorias vigentes y sus requisitos de ingresos, residencia, antigüedad del edificio y documentación técnica.

. Revise las convocatorias vigentes y sus requisitos de ingresos, residencia, antigüedad del edificio y documentación técnica. Administrador de fincas. Si se trata de una comunidad de propietarios, puede ayudar a localizar programas destinados a edificios residenciales y a organizar la solicitud.

Conviene no dar por hecho que se recibirá la subvención. Algunas convocatorias exigen presentar documentación técnica antes de empezar los trabajos o cumplir condiciones concretas para que el gasto sea subvencionable.

¿Cuánto tiempo duran las obras?

Depende mucho de la complejidad del proyecto. Una instalación sencilla dentro de una vivienda puede ser relativamente rápida, mientras que incorporar un ascensor a una finca antigua puede exigir meses de preparación, permisos, trabajos estructurales y montaje. Durante las obras conviene preguntar cómo se garantizará el acceso a las viviendas, qué molestias habrá, cómo se protegerán las zonas comunes y quién será el interlocutor en caso de incidencias. Si la persona mayor tiene dificultades importantes para desplazarse, es recomendable organizar con antelación las necesidades de asistencia durante los periodos en los que el acceso habitual pueda verse afectado.

Antes de firmar, revisar estos detalles

No basta con que el ascensor funcione. Debe responder a las necesidades de quienes van a utilizarlo.