telecinco.es 28 OCT 2026 - 15:31h.

En el punto kilométrico 118, y según avanzan desde la cabeza del Iryo, se asoma el caos, el desconcierto y la muerte.

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 64 muertos y 50 heridos graves

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Dos trenes en hora punta. Ocho de la mañana. Muchos pasajeros que viajaban a Sevilla desde la capital. 393 pasajeros en el AVE y 147 en el Iryo. Así han vivido los supervivientes los primeros minutos tras el descarrilamiento, grabando la realidad que veían tras el impacto. En el punto kilométrico 118, y según avanzan desde la cabeza del Iryo, se asoma el caos, el desconcierto y la muerte.

"Hemos escuchado un estruendo gigantesco, un golpetazo enorme y hemos salido por las ventanas", ha dicho los testigos del coche 1 del Iryo, el que iba el último. La clase tursita del AVE es la que iba en cabeza.

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Los supervivientes se han encontrado un panorama que no olvidarán nunca. Al salir de los trenes los testimonios se suceden. Gente demabulando sangrándole la cara, un vagón competamente calcinado tras el choque, otro con una vía del tren atravesada y gente muerta debajo de algunos de ellos, gente muerta entre los hierros de los trenes.

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Al ir con la cámara hacia el siniestro los propios supervivientes se dan cuenta de la gravedad del accidente. "Hostia, lo que hay aquí macho", es la frase que les sale del alma.