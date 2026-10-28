Los hospitales madrileños ponen a disposición de los afectados más de 900 camas

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

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La solidaridad crece en momentos como estos, después del choque entre dos trenes en Urda, Toledo. Ante la magnitud de la tragedia, en la que se contabilizan 46 fallecidos y un número indeterminado de heridos, instituciones sanitarias han hecho llamamientos a donar sangre en puntos de Madrid y Castilla la Mancha, comunidades más próximas a lugar del siniestro.

Los centros sanitarios de estos territorios, han pedido no acudir a sus citas si no es estrictamente de urgencias, por la necesidad de que los médicos estén disponibles para atender a los heridos que puedan ser derivados a estos hospitales, en Toledo y Madrid. Asimismo se liberen las áreas próximas, así como los aparcamientos para facilitar el acceso de las ambulancias y otros vehículos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha hecho eco de los llamamientos urgentes a donar sangre ante "las posibles necesidades derivadas del accidente ferroviario".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado de la disponibilidad de más de 900 camas en los hospitales madrileños de La Paz, hospital de Getafe, el 12 de Octubre, Gregorio Marañon, para cualquier contingencia.

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Por su parte, la organización de donantes de la Comunidad de Madrid ha habilitado una aplicación web, que se integra con el GPS del móvil para localizar el punto más cercano a tu ubicación para donar sangre.