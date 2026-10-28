Las imágenes del estado en que han quedado los dos trenes revelan la magnitud del accidente ocurrido este miércoles

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

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Las primeras imágenes aéreas de la zona donde ha ocurrido el accidente de los dos trenes, un AVE y un Iryo, en Toledo, explican la magnitud de la colisión. A vista de dron se ven a los servicios de Emergencias atendiendo a los heridos 'in situ', decenas de vehículos, ambulancias y de Policía y Guardia Civil. Los servicios de Protección Civil informan de 46 fallecidos hasta el momento.

Los drones de la Guardia Civil han grabado estas imágenes del siniestro que ha ocurrido en un punto exacto entre Mora, Orgaz y Urda, que muestran cómo se encuentra el lugar del accidente, que ha ocurrido hace apenas unas horas. Hay un contingente con decenas de agentes de la Guardia Civil, un equipo de catástrofes, el de drones, el de Policía Judicial, básicamente que están trabajando, de la misma manera en que trabajaron hace nueve meses en Alamuz.

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"De verdad, no nos podíamos ni imaginar que antes de que llegara, que acabara este terrible año, antes de este año íbamos a volver a ver estas situaciones", ha comentado Ana Rosa, mientras se emitían las imágenes del accidente.

"Cuando ves el estado en el que están los vagones siniestrados, ves que es un desastre"

El jefe de informativos de COPE en Castilla-La Mancha, José Luis Hornillos, ha relatado lo que ve a 100 metros de los dos trenes siniestrados. "Se ve una hilera incesante de personas que salen con los heridos, de los de menor consideración. Casi todos tienen un golpe en la cabeza, en la nariz, un poco de sangre, por lo fuerte que sido el golpe, ha contado.

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"Los vecinos del pueblo han sido los primeros en llegar al lugar. Se han acercado con sus coches particulares para acercarles a Urda, porque esto está lejos de la localidad. Y ahora ya han colocados cuatro autobuses para acercar a los heridos a las zonas habitadas.

"Hemos visto también a los vecinos acercarse con botellas de agua. Como ya ha pasado en otros hechos similares, la gente, los particulares, son los primeros que se movilizan y están llevando a las personas con heridas leves lejos de aquí para que les recojan sus familiares. El periodista se ha referido al estado en que han quedado los vagones: "Cuando tú ves el estado en el que están los vagones siniestrados, ves que es un desastre".

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"Al ver esas imágenes puedes pensar que hay más personas fallecidas y hay heridos más graves, aunque ha aclarado que dónde está parado, no puede ver toda la escena porque los trenes que han quedado descolgados están al otro lado de la vía y a esa zona no podemos acceder".