Consternación en el CEU tras el accidente de trenes en Urda: desaparecido un directivo y otro está ingresado

El director del colegio CEU de Sanchinarro, Carlos Ortiz, que viajaba en uno de los trenes accidentado permanece desaparecido

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El director de Colegios del CEU, Carlos Ortiz Sanchidrián, es una de las personas desaparecidas en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo). Otro de los directores generales del centro, Javier Tello, que también viajaba en uno de los trenes accidentados ha resultado herido y permanece ingresado a causa de las heridas sufridas en la colisión.

Sanchidrián y Tello viajaban juntos a una reunión cos sus directivos de Andalucía, al tener la sede de un colegio en Sevilla y la Universidad CEU Fernando III, según han informado fuentes de la institución educativa, que añaden que “nuestros directivos viajan mucho a Andalucía, Comunidad Valencia y Catalunya, que es donde tenemos centros”. “Se trataba de un viaje rutinario de trabajo”.

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La noticia ha afectado a los alumnos y al profesorado del colegio, situado en el barrio del norte de Madrid en Sanchinarro, donde Carlos Ortiz ejercía de director del centro.

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Los fallecidos en el accidente ferroviario del miércoles en Urda (Toledo) ascienden a 69 y unos 50 heridos permanecen hospitalizados en distintos centros de Castilla-La Mancha y Madrid, mientras continúa la investigación de las causas de la colisión entre los dos trenes siniestrados.

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La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente. El proceso ahora pasa por la identificación de los fallecidos, "que lleva su propio protocolo, muy estricto", según ha informado este jueves, el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page.