Un total de 52 cuerpos ya han llegado a institutos forenses de C-LM, que iniciarán las autopsias este jueves

Realizan las primeras autopsias de los fallecidos en el accidente de Urda mientras aumenta la tensión en la protesta frente a Trasportes

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UrdaEl Instituto de Medicina Legal de Toledo trabaja sin descanso desde que se rescatasen los primeros cuerpos sin vida del accidente entre un AVE y un Iryo en Urda.

El centro ya ha recibido 52 cuerpos de personas fallecidas en el accidente ferroviario, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado. De ellos, los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de ocho autopsias.

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Las primeras autopsias

Además de la recepción de los 52 cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, otros dos cuerpos de fallecidos como consecuencia del accidente ferroviario se encuentran ya en el Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real, tras su traslado desde los hospitales de Ciudad Real y Alcázar de San Juan donde habían ingresado previamente como heridos.

La previsión es que la identificación de los fallecidos empiece a realizarse en la mañana de este jueves. A esta hora las cinco comitivas judiciales se encuentran trabajando en la zona del siniestro para el levantamiento de otros posibles fallecidos.

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El número total de fallecidos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informaba de que los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de 68 personas en el accidente de tren de Urda (Toledo) ocurrido este miércoles. En una declaración institucional celebrada en la tarde de este miércoles 28 de octubre junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Garcia-Page ha informado de que 24 de estos fallecidos son del tren AVE, mientras que el resto, 44, son del tren Iryo.

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García-Page también indicaba que podría haber más fallecidos "debajo de algún vagón o en los amasijos de hierros".

18 de heridos críticos

Además de realizarse las primeras autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, esta mañana empezarán las dolorosas tareas de identificación de los cadáveres. Diferentes hospitales de Madrid y Castilla la Mancha han atendido a las víctimas del accidente.

Hay cientos de heridos y 18 de ellos siguen en estado crítico, según el último balance.

Las denuncias por desaparición del accidente ferroviario de Urda

Por otra parte, y hasta las 20.30 horas de este jueves 28 de octubre, las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla, han recogido un total de 64 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente ferroviario.

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La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente ferroviario de este miércoles en Urda.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, estas denuncias se han tramitado en las distintas oficinas que el Instituto Armado ha habilitado para los familiares de las víctimas.