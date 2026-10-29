Malena Guerra Alba Martín 29 OCT 2026 - 17:49h.

Se investiga si hubo fallos de ocupación intermitentes, señales engañosas que dicen son recurrentes.

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo: ascienden a 74 las víctimas mortales

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Los controladores que se dedican, precisamente, a gestionar el tráfico ferroviario defienden su trabajo y la complejidad de tomar decisiones en el centro de control tras la no velada acusación del Gobierno, de la mano de la filtración de unos audios que señalan a uno de los controladores como culpable del accidente de Urda, en Toledo.

Los controladores de trafico se defienden y contestan que ya alertaron hace cinco meses de la creciente fatiga. El controlador se encargaba de una de las tres mesas que dirigen el sector sur del centro de mando. Él trabaja en la 2 a su cargo estaban los 69 kilómetros afectados.

Laura Higuera. mando intermedio del Puesto de Mando de Atocha, defiende a su compañero. "Nuestra más profunda condena a que no contemos con una plantilla en condiciones suficientes de número".

"Hemos pedido que se haga una instrucción técnica para ver cómo se actúa cuando en una situación compleja, que hay un solo responsable de circulación y tienes ciertas averías, pues se le refuerce", señala Miguel Ángel Gimeno, secretario de seguridad ferroviaria del Sindicato de Controladores. Podría ser una explicación a un posible fallo humano en el accidente de Urda.

Cuando cayó el sistema LZB se detuvieron los trenes, menos el Iryo que iba en cabecera, al que se le permitió avanzar a 40km por hora, pero desde el centro de control activaron una señal que lo detuvo. Inexplicable, porque dos minutos antes al maquinista del AVE el controlador le habían dado la orden de reanudar y además a marcha normal y no a vista con precaución. Si no había LZB tenían que haber reanudado a 40km por hora, señala Miguel Montenegro, de la CGT de Adif Andalucía.

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Tampoco se entiende que en una de las seis pantallas que tiene delante en controlador en una mesa, no viera en una de ellas el punto rojo del Iryo parado y el AVE avanzando de manera preocupante. Ni el supervisor. Se investiga si hubo fallos de ocupación intermitentes, señales engañosas que dicen son recurrentes.