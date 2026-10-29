Noelia Tobías 29 OCT 2026 - 17:07h.

"Nos dijeron que la operación era muy complicada porque entró con la pelvis rota, la cadera rota", dice Vicente.

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"Estamos contentos porque dicen que ha pasado buena noche". Vicente da gracias a Dios, "entró muy delicada, muy delicada mi niña". La niña de Vicente es María, tiene 28 años y se encuentra ingresada muy grave en el hospital de Alcázar de San Juan. "La sacaron del vagón 8. Es un milagro que siga viva".

En el vagón 8 del AVE muy poca gente ha sobrevivido. "No nos dieron muchas esperanzas en la operación. Nos dijeron que era muy complicada porque entró con la pelvis rota, la cadera rota", dice Vicente.

Pero la esperanza ha vuelto tras una noche que era clave. Otras muchas familias siguen pendientes de la evolución de medio centenar de pasajeros que siguen ingresados en varios hospitales de la región, entre ellos 15 con pronóstico muy grave. Hay muchos ciudadanos con lesiones, entre los más de 200 heridos que se ha cobrado el accidente. Sus heridas son profundas y traumáticas. Muy dificiles también de sanar.

Los Reyes Felipe VI y Letizia han viajado este jueves hasta Toledo para acompañar a los heridos del trágico accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de Urda. Visiblemente serios y con gesto de preocupación, los monarcas han acudido al Hospital Universitario de Toledo para interesarse personalmente por la evolución de los afectados y trasladar su cariño y apoyo a sus familiares en estos momentos tan difíciles.

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Los heridos repartidos con la máxima solidaridad

Como consecuencia del accidente en el impacto de dos trenes en Urda, alrededor de 200 personas resultaron heridas. De ellas, 53 continúan siendo atendidas en hospitales de Castilla-La Mancha, mientras que 56 han recibido ya el alta. Cuatro de los 15 que se encuentran en código rojo están “evolucionando positivamente”. El Hospital Universitario de Toledo tiene muchísima capacidad y que, aún así, ayer suspendió todas las intervenciones quirúrgicas para centrarse en la tragedia.

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Los hospitales madrileños han atendido a un total de 104 pasajeros heridos en el accidente ferroviario registrado este miércoles en Urda (Tolego), tres de los cuales permanecen ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En concreto, estas tres personas permanecen ingresadas en la UCI de los hospitales 12 de Octubre, Getafe y La Paz, según el balance facilitado por el Gobierno regional. A lo largo de la mañana ha salido de ella el herido que estaba ingresado en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes.

El más de un centenar de heridos han recibido asistencia sanitaria en los La Paz, 12 de Octubre, Getafe, Puerta de Hierro, La Princesa, Fundación Jiménez Díaz y Hospital del Henares, Hospital del Tajo, Hospital de Fuenlabrada, Hospital de Torrejón, Hospital Rey Juan Carlos, Hospital Infanta Sofía, Hospital de Villalba y Hospital Clínico San Carlos, Ramón y Cajal, Hospital de Alcorcón y Gómez Ulla. Además, otras diez personas fueron atendidas este miércoles en el puesto sanitario avanzado del Summa 112 montado en el lugar del siniestro.

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En declaraciones remitidas a los medios, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha trasladado el "más sentido pésame a todos los que han perdido a un ser querido en esta tragedia" y el ofrecimiento de "toda" la ayuda del Gobierno regional "para la pronta recuperación de los heridos". Asimismo, ha agradecido "la enorme entrega y su profesionalidad" tanto al Suma 112 que ha prestado asistencia en el lugar del accidente como a todos los que han atendido a los accidentados en los hospitales.