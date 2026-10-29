Al menos 25 médicos trabajan a contrarreloj para cotejar las muestras de ADN de los familiares con las víctimas del accidente de Urda

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La reportera Rocío González informa desde el Instituto de Medicina Legal de Toledo sobre todos los detalles de cómo están siendo los trabajos intensivos para obtener la identidad de los cadáveres de la tragedia ferroviaria en Urda.

"Unos 25 médicos forenses trabajan a contrarreloj, sin descanso, apoyados por la UME", empieza detallando Rocío González. Tras esto, la periodista explica que "el recinto donde trabajan se ha quedado pequeño y han tenido que instalar una carpa adyacente".

"Hasta aquí han trasladado 52 cuerpos, otros dos han sido trasladados al Instituto Anatómico Forense de Ciudad Real", matiza la periodista.

"Las cifras oficiales siguen hablando de solo ocho autopsias realizadas, se trata de un proceso muy complejo que podría alargarse durante varios días", sentencia la reportera.

En cuanto al proceso de obtener las muestras de ADN, la reportera añade que "se trata de un proceso complejo del cotejo de las muestras dadas por los familiares que podría durar durante varios días".

La recogida de muestras de ADN a los familiares: los detalles

La reportera Marta Lilao se encuentra frente en la Casa Sacerdotal de Toledo, lugar en el que se encuentran los familiares de las víctimas manteniendo la "esperanza" de recibir buenas noticia sobre ellos.

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"Hay cuatro puntos habilitados para recoger muestras de ADN, en Sevilla, Córdoba, Madrid y aquí en Toledo, en la comandancia d ela Guardia Civil", detalla Marta Lilao.

Por último, la reportera explica que en el cuartel de la Guardia Civil los familiares pueden "presentar formalmente la denuncia de desaparición, habiéndose registrado ya en toda España unas 64 denuncias de desaparición".