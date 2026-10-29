Hasta el momento se han realizado ocho autopsias, pero se trabaja sin descanso para poder identifciar a todas las víctimas.

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo: "las averías e instrucciones", causas del accidente según el primer informe

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La actividad sigue en las inmediaciones de la estación de Urda, donde ayer se produjo un accidente de tren que ha provocado al menos 69 víctimas mortales. Hoy ya no se pueden ver los vagones, porque la jueza ha aumentado el perímetro de seguridad del lugar del accidente en el ámbito de la investigación.

El instituto de Medicina Legal de Toledo ha tenido que ver aumentadas sus instalaciones con carpas, también con más cámaras frigoríficas para alojar los cadáveres que están llegando. Se han ampliado también el número de forenses a quienes les toca el terrible y durísimo trabajo de poner nombre y apellidos a todos los fallecidos en la tragedia.

Desde el Instituto de Medicina Legal de Toledo el trabajo no cesa y el goteo de los familiares es incesante. Llegan con la incertidumbre de no saber si se van a encontrar allí los cuerpos de sus familiares. Se trabaja las 24 horas para tratar de identificar y hacer las autopsias a los fallecidos. Hasta este instituto han sido trasladados 52 cuerpos, y otros dos lo han sido al Anatómicao Forense de Ciudad Real, donde durante toda la tarde se han podido ver furgones funerarios llegar a este punto y a familiares en busca de información. Hasta el momento se han realizado ocho autopsias, pero se trabaja sin descanso para poder identifciar a todas las víctimas y poder mitigar de alguna forma el dolor de los familiares.