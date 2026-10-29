"Mi padre la vio salir, pero no sabemos dónde se la llevaron; no sabemos cómo está", ha contado en El Programa de Ana Rosa

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo| El Gobierno actualiza a 69 los fallecidos: "Trabajamos día y noche para esclarecer esta tragedia"

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ToledoSheila, una joven cuyos padres viajaban en uno de los trenes accidentados en Urda, Toledo, clama ayuda en un ruego desesperado para para localizar a su madre, desaparecida tras el terrible siniestro ocurrido en la mañana del 28 de octubre tras colisionar un tren AVE de Renfe con un Iryo.

A través de El Programa de Ana Rosa, en Telecinco, ha explicado además que su padre se encuentra grave en la UCI del Hospital Universitario de Toledo y "no para de preguntar por ella".

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La madre de Sheila, desaparecida tras el accidente ferroviario de Urda

Mientras al progenitor le han "operado de urgencia", con "una lesión medular y neurológica", de su madre no saben "nada", lo que ahonda, en momentos de máxima angustia y conmoción, en el dolor y el desconsuelo que rodea a todas las víctimas, con España de luto por una tragedia que deja ya 69 fallecidos.

"Hemos llamado a todos los hospitales", relata Sheila, contando que les han tomado los datos y mostrando su desesperación: "No sé qué información dar ya", dice.

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"(A mi madre) la sacaron antes que a mi padre y le pusieron la pegatina roja. Es lo único que sabemos. Pasó el triaje, o sea que la sacaron. Mi padre la vio salir, pero no sabemos dónde se la llevaron. No sabemos cómo está. No sabemos nada de ella", ha insistido, señalando que su progenitor, por su parte, "está estable", según los médicos, y deben esperar al "proceso" que debe seguir y su evolución.

Solicita ayuda ante cualquier información sobre su paradero

Compartiendo imágenes de ella a través de El Programa de Ana Rosa, al igual que desde la plataforma SOS Desaparecidos, entre otras vías, tanto Sheila como su hermana y sus familiares tratan desesperadamente de encontrar cualquier pista sobre su situación y su estado, sobre lo que desconocen detalle alguno.

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"No sé decir. No lo sé. Espero que esté en en algún hospital, que se haya quedado inconsciente o lo que sea y que no la hayan podido identificar por eso, si no llevaba el móvil o lo que sea, pero, por favor, yo necesito que alguna enfermera o alguien la ha visto...", ha rogado, entrecortándose, muy afectada, clamando ponerse en contacto con ella si alguien sabe algo.

"Sobre todo, nos han dicho que en el hospital de Ciudad Real, hay un montón de gente todavía sin identificar. Por favor, que nos puedan decir algo", ha rogado en una conexión con El Programa de Ana Rosa que ha realizado desde su vehículo para precisamente evitar que su progenitor, grave, escuchase sus palabras desde el hospital, afectándole aún más.

"Estoy ahora mismo en el coche porque no quiero hablar delante de mi padre porque lo único que hace es preguntar por ella y yo no sé qué decirle", expresaba Sheila, quien ha explicado que, por su parte, su hermana "está yendo ahora al hospital en Ciudad Real" para intentar localizar a su madre o si les pueden ayudar porque, por teléfono, ha apuntado, no les dicen "nada".