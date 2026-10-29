Celia Molina 29 OCT 2026 - 15:55h.

El actor, que trabajó para Almodóvar en 'Dolor y Gloria', está buscando a su padre, desaparecido tras el accidente de tren de Urda

Muere a los 24 años Julieta Gallego, joven promesa del atletismo español que viajaba en uno de los trenes accidentados de Urda

Compartir







Un día después del terrible accidente ferroviario de Urda, Toledo, en el que un tren AVE embistió por detrás a un Iryo que estaba parado en la vía por protocolo de seguridad, los familiares de los desaparecidos siguen esperando tener alguna noticia de ellos.

A falta de un informe forense de lo ocurrido, se han filtrado ya los audios de la llamada entre la maquinista del AVE y el control de Atocha desde donde, sabiendo que los trenes se habían detenido por un fallo en el sistema LZB, el operario dijo que reanudara a marcha normal, es decir, a 200 kilómetros hora. Cinco minutos después, embistió al Iryo, que se había quedado inmovilizado en la vía por el mismo motivo.

El resultado fueron tres vagones completamente volcados y uno a medias en la ladera de la vía. Un escenario dantesco que recordó al accidente de Adamuz, registrado hace apenas nueve meses, también en dirección a Andalucía.

"No sabemos nada, espero encontrarle"

El siniestro ha dejado, al menos, 69 muertos, mieantras los servicios de rescate tratan de encontrar supervivientes y de rescatar los cadáveres del "amasijo de hierros" en que se convirtieron los vagones afectados. Entre los familiares que todavía buscan a los pasajeros desaparecidos está el actor César Vicente, conocido por haber trabajo para Almodóvar en la película 'Dolor y Gloria', que sigue buscando a su padre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Buscando a César Vicente Sanz, de 63 años

"No sabemos nada. Esto es un caos. Tengo a mi padre que no sabemos dónde está, espero encontrarlo. Dios mío, no quiero que esto le pase a nadie. Esto es inaguantable, esto es un infierno. Espero que todas las familias encuentren a sus familiares, es lo que más quiero en el mundo, que todo el mundo regrese a sus casas con sus hijos, sus padres, sus madres, abuelos, tíos y primos porque no se puede vivir así", dijo en el mismo día del accidente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Después, en su cuenta de Instagram, ha dado más datos sobre su padre, para colaborar con su búsqueda: "César Vicente Sanz, iba en el vagón 8, 13A del AVE. Llevaba un maletín con un gato. Estamos en Urda, Toledo". Frente a los micros de Informativos Telecinco también ha mostrado su angustia al pensar que su padre esté herido, "que no pueda hablar y que tampoco identificarse".

Entre los cadáveres ya identificados está el de Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP. La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido por el AVE. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza, como ha revelado Juanma Moreno. El cuerpo de la saltadora de longitud Julieta Gallego, joven promesa del atletismo español con 24 años, también ha sido encontrado sin vida, según la federación.