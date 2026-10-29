Los reyes Felipe VI y Letizia han viajado este jueves hasta Toledo para acompañar a los heridos del trágico accidente ferroviario de Urda

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Los reyes Felipe VI y Letizia han viajado este jueves hasta Toledo para acompañar a los heridos del trágico accidente ferroviario ocurrido en las inmediaciones de Urda. Visiblemente serios y con gesto de preocupación, los monarcas han acudido al Hospital Universitario de Toledo para interesarse personalmente por la evolución de los afectados y trasladar su cariño y apoyo a sus familiares en estos momentos tan difíciles.

Don Felipe y doña Letizia han llegado al centro hospitalario pasadas las tres y media de la tarde, donde han sido recibidos por los profesionales sanitarios. Acompañados por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Educación, Milagros Tolón, los Reyes han saludado al personal del hospital antes de acercarse a las personas que permanecen ingresadas tras el siniestro. Durante la visita, también han tenido la oportunidad de conversar con los familiares, que viven horas de enorme incertidumbre y preocupación por el estado de sus seres queridos.

La Casa Real canceló sus compromisos para dar prioridad a los heridos en el accidente

Este desplazamiento se produce después de que la Casa Real decidiese cancelar los compromisos oficiales previstos para dar prioridad a las víctimas de la tragedia. Desde que se conoció la gravedad del accidente, Felipe VI y Letizia han expresado públicamente su consternación por lo ocurrido y su solidaridad con las familias de los fallecidos y los heridos. "Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas", compartieron en un comunicado.