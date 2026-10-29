Muchos pasajeros buscan ya alternativas para sus próximos viajes

Cómo afrontar el miedo a montar en tren tras accidentes como el de Toledo: "Hay que enfrentarse sin recurrir a métodos que mitiguen el temor"

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Apenas un día después del accidente ferroviario producido a la altura de Urda, Toledo, las personas que tenían que coger hoy un tren muestran sus dudas y desconfianza hacia un medio de transporte que en principio es seguro. Sin embargo, ya son más de 100 las personas que han fallecido en menos de un año por los accidentes de tren de Urda y de Adamuz.

Los dos accidentes ferroviarios se han producido en la misma vía y a raíz de una cadena de errores iniciada por un accidente técnico. Los viajeros que tenían programado un viaje en tren desde la estación de Santa Justa, Sevilla, donde tendrían que haber llegado ayer los trenes siniestrados, mostraban su preocupación y confusión ante lo sucedido.

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"Hoy cojo el tren con cierta intranquilidad", señalaba una pasajera a la que no le ha quedado más opción que subirse al tren pese al miedo, la incertidumbre y la tristeza por las víctimas del accidente ocurrido hace apenas un día. Sin embargo, no es la única que ha tenido que hacer frente a esta situación ya que son cientos los pasajeros han tenido que coger hoy un tren, muchos lo han hecho con temor y otros han tratado de buscar alternativas hasta el último momento.

Aquellos pasajeros a los que no les ha quedado otra opción que coger un tren hoy, expresaban preocupación por su seguridad tras los últimos accidentes ferroviarios: "Todos pensamos en el accidente".

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"Todos pensamos en el accidente"

"Ahora vas con miedo a estudiar, sin saber si va a funcionar el tren o si te va a pasar algo", explica una estudiante que como muchas otras personas tienen dudas sobre la seguridad de este método de transporte. "Teníamos el tren como un espacio seguro para viajar, y al final estás viendo que no es tan seguro como se pensaba", añade otra mujer poniendo voz a los pensamientos de muchos pasajeros.

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"Yo he cogido este tren porque no tenía más remedio, el de la semana que viene ya lo he cambiado por un avión", confiesa otro pasajero mientras espera a que salga su tren desde la estación de Santa Justa en Sevilla.

Por otra parte, muchas personas expresan inquietud por el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias: "Se ve que las infraestructuras no están bien, entonces eso te deja una sensación de inseguridad que no debería ser".

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Sin embargo, pese a la tristeza, la preocupación y las dudas, muchas personas no han podido encontrar ninguna alternativa de transporte y asumen con resignación que tendrán que coger un tren en los próximos días: "No te queda otra, hay que trabajar y hay que volver".