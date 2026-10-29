La Asociación de Mujeres en la Música ha confirmado que Manchado es una de las pasajeras desaparecidas

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La compositora Marisa Manchado, Premio Nacional de Música 2024, se encuentra entre las personas desaparecidas por el accidente ferroviario de Urda que deja al menos 69 víctimas mortales. Así lo ha anunciado la Asociación de Mujeres en la Música en sus redes sociales.

“Queremos expresar nuestra solidaridad con todas las víctimas del accidente ferroviario de Urda y sus familias. Estamos especialmente preocupadas por nuestra compañera y amiga, la compositora Marisa Manchado, que todavía no ha sido localizada. Enviamos todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en estos momentos de tanta angustia. Deseamos de corazón que aparezca pronto, que se encuentre bien y poder volver a abrazarla”, señalan en el comunicado.

La escritora Rosa Montero también se ha hecho eco de la desaparición de Manchado. “Me acabo de enterar que la estupenda compositora Marisa Manchado está entre los desaparecidos de este horror de accidente. Marisa es una música extraordinaria y una mujer maravillosa”, señala la escritora en sus redes sociales.

Montero trabajó en los 90 con Manchado, escribiendo el libreto de una de sus óperas, ‘El Cristal de Agua Fría’. “Mantengo la esperanza de que aún aparezca entre los heridos. Esta tragedia me tiene aturdida y desconsolada. No puedo pensar en otra cosa”, ha escrito la reconocida autora.

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Su hijo adoptado pide ayuda al no poder dar una prueba de ADN

Nicolás, mejor amigo del hijo de Marisa, ha explicado en el programa 'En Boca de Todos' de Cuatro que el hijo de la cantante, al ser adoptado, no puede aportar una prueba de ADN para facilitar la identificación y búsqueda de la mujer.

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"Están esperando que llegue su tío de Tenerife, que es el familiar más cercano que puede facilitar esa prueba de ADN", cuenta el chico. Nicolás señala que han visitado varios de los hospitales con heridos "para poder encontrar algo de información ya que de momento no tenemos nada", decía el chico.

Manchado, que también fue subdirectora general de Música y Danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música entre 2007 y 2008, había obtenido el Premio Nacional de Música en 2024 por su ópera La regenta, a partir de la novela de Clarín y que se estrenó en 2023 en las Naves del Español (Matadero) en Madrid.

Manchado había estudiado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid siendo alumna de maestros como Carmelo Bernaola y Antón García Abril. También se licenció en Psicología por la Complutense, especializándose en musicoterapia.