El sistema ferroviario español es uno de los más ejemplares en cuanto a kilómetros se refiere, pero más deficiente en inversión

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo: "las averías e instrucciones", causas del accidente según el primer informe

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Este pasado miércoles, los expertos comentaron que uno de los problemas del sistema ferroviario español eran cuestiones "estructurales". Además, el fallo del sistema LZB puso en relieve la importancia de haber cambiado o comprobado las infraestructuras y el funcionamiento de los sistemas más antiguos.

La red de trenes española, aún así, sigue siendo ejemplar en cuanto a kilómetros, pero deja mucho que desear si hablamos de la seguridad. La inversión por kilómetro está muy por debajo de la media europea, pero son datos de 2022. El número de pasajeros se ha doblado desde 2019 y no ha parado de crecer hasta 2024

Sin embargo, aunque el número de pasajeros ha ido aumentando, la inversión por pasajero ha caído drásticamente, casi un. 38%. A esto se suma las denuncias del sector de maquinistas y de controladores que también se han disparado considerablemente y, en especial, desde que ocurrió el trágico accidente de Adamuz y, tras la tragedia de Urda, las quejas se han vuelto incontables.

Los maquinistas están en huelga, ha sido convocada anteriormente por denuncias de inseguridad, por lo que han confirmado que establecen dos jornadas más de protesta: el 10 y 12 de noviembre para seguir con las quejas por el mal estado de la red ferroviaria y lo achacan a "una liberalización precipitada, la infraestructura cada vez más deteriorada, los trenes también cada vez más deteriorados", sentencia Rafael Escudero, maquinista y miembro del sindicato ferroviario.

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Madrid-Andalucía, la vía más antigua y castigada

Una de las líneas más castigadas es la de Madrid-Andalucía, siendo la más antigua y donde han ocurrido los dos accidentes que han dejado decenas de fallecidos y cientos de heridos en menos de un año. Por ello, los profesionales reclaman "más personal y más mantenimiento" tal y como explica secretaria del sector ferroviario de UGT.

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"Basta ya de excusas, basta ya de dilatar tiempos, basta ya de no tomar medidas", son algunas de las quejas que más se escuchan estos últimos días, después de que la vida de cientos de personas se haya paralizado. Denuncian que hayan fallado "medidas como la sustitución del sistema de señalización LZB, que actualmente sólo funciona en ese corredor y que en lo que llevamos de año ha fallado hasta en 20 ocasiones".

Un sistema que lleva implantado desde 1992 y que ya tiene "38 años de vida, es seguro, pero ya se ha quedado obsoleto y lo que hay que hacer es cambiarlo por el RTMS", un modelo europeo, pero sin olvidar revisar los protocolos humanos, como ya advirtió la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.