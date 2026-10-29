Hallan el cuerpo sin vida de Adriana, la joven de Alicante que viajaba en el tren AVE del accidente de Urda

Gonzalo Barquilla 29 OCT 2026 - 20:05h.

Adriana M. R., la joven alicantina de 25 años desaparecida tras el accidente ferroviario de Urda, ha sido hallada sin vida

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo

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Adriana M. R., una joven alicantina de 25 años, es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, en Toledo. Su fallecimiento ha sido confirmado este jueves por la tarde por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, después de que se encontrara su cuerpo sin vida. La joven viajaba en el vagón 8 del AVE con destino a Sevilla que sufrió la colisión con el Iryo.

Ingeniera industrial electrónica y voluntaria de la Fundación Entreculturas, Adriana figuraba entre las personas cuyo paradero se desconocía tras el siniestro. Su familia había difundido una descripción de la joven para facilitar su localización. Según la información compartida por su hermana, llevaba una chaqueta y un pantalón azul.

"Hemos mantenido la esperanza hasta el último momento"

El alcalde de Alicante ha trasladado el pésame del Ayuntamiento a los familiares y amigos de la joven. "Acabamos de conocer la triste noticia de que han encontrado el cuerpo sin vida de la joven", ha escrito Barcala, quien ha lamentado que las esperanzas de encontrarla con vida no hayan podido cumplirse.

"Hemos mantenido la esperanza hasta el último momento, pero finalmente los peores presagios se han hecho realidad", ha expresado el primer edil. En nombre de la corporación municipal, ha manifestado su "apoyo" y "solidaridad" a los allegados de Adriana en estos momentos y ha reconocido que "no hay consuelo". Las declaraciones de Barcala han concluido con un "descansa en paz".

La colisión entre un AVE y un Iryo en Toledo

La muerte de Adriana se suma a las consecuencias del grave accidente ferroviario registrado en Urda, en la provincia de Toledo, en el que colisionaron un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo. El siniestro ha dejado víctimas mortales y numerosos heridos.

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Tras el accidente, familiares y allegados de varios pasajeros difundieron sus nombres y descripciones en redes sociales para intentar averiguar qué había ocurrido con ellos. Adriana era una de las personas que seguían desaparecidas hasta que se confirmó el hallazgo de su cuerpo. Su fallecimiento pone fin a la incertidumbre de su familia, que afronta ahora un doloroso duelo.