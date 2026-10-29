Los precios de los viajes en avión entre Madrid y Andalucía se han congelado tras el accidente

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A raíz del accidente del miércoles entre dos trenes de alta velocidad a la altura de Urda, Toledo, los precios de los viajes en avión entre Madrid y Andalucía se han congelado para evitar subidas. Agotados los billetes de avión para los próximos días, la compañía de aviones Iberia ha ampliado plazas y ha topado el precio de sus vuelos en 99 euros en clase turista.

Renfe ha cancelado la venta de billetes entre Madrid y Andalucía hasta el final del año y como consecuencia, miles de pasajeros han tenido que buscar otras alternativas, algunas con precios desorbitados.

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Un coche de alquiler para dos días cuesta 900 euros tras el accidente ferroviario, pero no es el único caso de abuso de los precios para aprovecharse de la tragedia.

"No hay presupuesto", explica una familia chilena que tiene que llegar a Madrid para coger un vuelo. Pero no solo son los particulares los que asumen estos precios descontrolados, muchas empresas han tenido que asumir estos costes: "No corre por mi cuenta".

Los precios por reservar un asiento en una plataforma de 'carpooling' como Blablacar, también se han disparado. Maribel cuenta como su hija le ha reservado un asiento en un coche compartido por 52 euros desde Andalucía a Madrid: "Dice 'mamá cógelo ya que me están subiendo los precios a 120 a 150 euros', es una locura". "Se aprovechan de la tragedia", explica Natacha pasajera del mismo coche compartido que Maribel.

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Por su parte, las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores también han hecho un comunicado para que aquellas personas que detecten un precio que pueda estar inflado a causa de la tragedia lo denuncien. "Si cualquier consumidor detecta un precio anómalo, un precio que sospeche que está inflado para aprovecharse de la tragedia, que nos lo comunique", anuncia Rubén Sánchez, Secretario General de Facua.

Mientras, Renfe continúa organizando métodos de transporte alternativos para los viajeros afectados ya que no se ha establecido por el momento una fecha para restablecer el tráfico en la línea Madrid-Sevilla.