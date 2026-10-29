La formación política Izquierda Española ha confirmado la muerte de Antonio Acedo, el maquinista del AVE accidentado en Urda

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo| El Gobierno actualiza a 69 los fallecidos: "Trabajamos día y noche para esclarecer esta tragedia"

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UrdaMóstoles llora la muerte de Antonio Acedo, el maquinista del AVE que ha fallecido en la colisión con el tren Iryo este pasado miércoles 28 de octubre en la localidad toledana de Urda. El trabajador de Renfe es una de las 69 víctimas mortales que hasta ahora se han confirmado por las autoridades tras ocurrir esta catástrofe que ha sacudido a la actualidad en España.

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Según ha confirmado la formación política Izquierda Española, de la que era militante, Antonio Acedo, este maquinista de 36 años, es una de las víctimas mortales de esta auténtica tragedia. "Ha fallecido nuestro compañero Antonio Acedo, maquinista del AVE del accidente de Toledo. Antonio era persona excepcional, un hombre bueno, prudente y comprometido. Antonio era de esas personas que mejoran aquellos lugares por los que transitan. De esas cuya generosidad deja huella. De esas a quienes no se está preparado para decir adiós. Nuestras condolencias a sus seres queridos. Siempre te recordaremos, descansa en paz", recoge en sus redes sociales la formación política.

Un amante de la fotografía que ha fallecido en Urda

Este trabajador de Renfe que ha muerto nació en Móstoles, al sur de Madrid en el año 1990. Como él mismo explicaba en su página web, Antonio estaba muy ligado al mundo del ferrocarril ya que era hijo de un maquinista de tren y nieto de un eléctrico de Renfe .

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"Se siempre cerca del mundo del ferrocarril, por lo que el paisaje ferroviario formó parte de sí desde temprana edad. A lo largo de su vida siempre se ha sentido fascinado por el mundo del arte, así como de la representación de su visión personal del mundo, así que naturalmente, se sintió atraído por la fotografía", detalla su portfolio.

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Su amor por la fotografía "fue cultivado durante su adolescencia, contemplando antiguos negativos, diapositivas y fotografías analógicas de viejos viajes familiares realizados en su mayoría con cámaras como la española Werlisa Color, una Minolta 7000 y una Start polaca de tipo Rolleicord, que despertaron tanto su interés por la fotografía como por las cámaras analógicas. Este interés se desarrolló muchísimo más cuando en el año 2010 decide realizar estudios de Fotografía".

En 2012, su formación como maquinista de Renfe le llevó a vivir en Barcelona, explicaba él mismo en su página web, mientras destacaba también su preparación y su trayectoria en Arte, Historia, Geografía en la Universitat Oberta de Catalunya.

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"Las imágenes que capturará Acedo son solo una parte de la historia de su vida diaria, llenas de percepciones momentáneas de un ir y venir, y reflejos del momento histórico de la época. Captaciones en las que deja que el momento haga rúbrica. Trabaja en colaboración entre la sencillez de la costumbre y la época, estimando esta conexión con lo cotidiano y su visión personal", terminaba destacando la biografía de este fotógrafo que trabajaba como maquinista de Renfe y que ha fallecido en este trágico accidente de Urda.

El balance de cifras del accidente

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informaba de que los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de 69 personas en el accidente de tren de Urda (Toledo) ocurrido este miércoles.

Además de realizarse las primeras autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, esta mañana empezarán las dolorosas tareas de identificación de los cadáveres. Diferentes hospitales de Madrid y Castilla la Mancha han atendido a las víctimas del accidente.

Hay cientos de heridos y 18 de ellos siguen en estado crítico, según el último balance.

Las denuncias por desaparición del accidente ferroviario de Urda

Por otra parte, y hasta las 20.30 horas de este jueves 28 de octubre, las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla, han recogido un total de 64 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente ferroviario.

La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente ferroviario de este miércoles en Urda.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, estas denuncias se han tramitado en las distintas oficinas que el Instituto Armado ha habilitado para los familiares de las víctimas.