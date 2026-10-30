Claudia Barraso 30 OCT 2026 - 19:24h.

Ana viajaba en el vagón siete de uno de los trenes junto a su hermano que sí sobrevivió y está ingresado recuperándose

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El accidente de trenes de Urda ha dejado historias que parten el corazón. Dos días después todavía hay familias que tienen la esperanza de poder recibir una llamada que les saque de esta pesadilla, pero parece no llegar nunca.

Otras, ya han recibido la peor de las noticias cuando las autoridades les confirmaron el fallecimiento de sus seres queridos. Ya son 69 personas las que han perdido la vida en esa trágica colisión entre los dos trenes. Una de ellas es Ana Martina Conte Grand, una joven argentina que viajaba en una de las dos máquinas y que ha fallecido a los 32 años en ese terrible accidente.

Según ha confirmado el medio ‘Infobae’, era podóloga en la provincia de San Juan y había viajado hasta España para conocer a su sobrino junto a su hermano Jeremías, que todavía se está recuperando de sus heridas. Amos iban sentados en el vagón número siete de uno de los dos trenes que chocaron entre ellos.

Toda la familia se iba a reencontrar en España

El medio ‘Diario Huarpe’ confirmó que toda la familia de la joven argentina había viajado hasta España para conocer al bebé de apenas cuatro años y Martina había aprovechado la oportunidad para estar un tiempo con sus seres queridos. Lo que jamás hubiesen esperado es que en uno de sus últimos trayectos ocurriría una catástrofe que le impediría llegar a su destino y rencontrarse con su familia.

En el momento del accidente, Martina y Jemerías estaban sentados en el vagón número siete cuando ocurrió el choque. Un familiar confirmó que el hermano de la fallecida había resultado herido y estaba ingresado dado que tenía dos costillas fracturadas y otra rotura en la escápula derecha, aunque los sanitarios confirman que evoluciona favorablemente.