Los expertos ferroviarios instan a revisar los protocolos de actuación, así como la formación y el lenguaje que se emplea

La cronología del accidente ferroviario de Urda, minuto a minuto según Óscar Puente: "El choque tuvo lugar hacia las 08:53 horas"

Compartir







La otra gran duda que rodea al accidente de Urda, Toledo, además del fallo en el centro de control de Atocha es si el protocolo que se siguió fue el correcto. El BSL es el sistema de bloqueo de señalización lateral, que depende de semáforos y de un sistema de frenado automático, pero entra en juego la velocidad.

Había dos posibilidades, hacerlo a un máximo de 40 km/h, lo conocido como marcha a la vista, o a velocidad normal. El AVE alcanzó 160 km/h.

El operador que dio la orden al AVE seguía un protocolo que consultó previamente en el manual. Después de algunas dudas, eligieron el LZB 4, que permite circular a marcha normal, a máxima velocidad, en lugar del LZB 3, que obliga a ir a 40 km/h para poder frenar ante un obstáculo.

PUEDE INTERESARTE Puente dice que el centro de control no estaba infradotado y defiende que el último responsable sea el ser humano cuando falle el sistema

Fallos en los sistemas de seguridad

Pero, según la normativa, ante un error humano hay varias capas de seguridad. "El LZB, ha fallado el BSL, que son señales laterales que están en la vía, y luego está el ASFA, que también hace lo mismo, avance de señal y frenado automático", explica Miguel Ángel Anía, ingeniero industrial.

Falló el centro de control y también los múltiples sistemas de seguridad. "Por algún motivo, no han funcionado, no estaban bien puestos a punto. Algo ha fallado. Vamos a tener que revisar protocolos, formas de trabajo, formación del personal", señala Francisco Badea, experto ferroviario de la Universidad de Nebrija de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Transportes valora cortar el servicio del AVE en la línea Madrid-Barcelona durante las obra de remodelación

Uno de los puntos a revisar es el lenguaje utilizado por los controladores. "No parecía que tuviesen un lenguaje muy profesional", opina Xose Carlos Fernández Díaz, ingeniero de obras públicas, en comparación con las órdenes estandarizadas que hay en la aviación o el tráfico naval.