Claudia Barraso 30 OCT 2026 - 18:29h.

El marido de Carmen de Santa Ana ha confirmado que las autoridades entregarán los certificados de fallecimientos en dos o tres días

Última hora del accidente de trenes en Urda: el Instituto de Medicina Legal de Toledo ya ha realizado 65 autopsias

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Han pasado 48 horas desde el trágico accidente de tren en Urda que ha dejado 69 fallecidos y todavía muchas personas desaparecidas cuyos familiares pierden la esperanza de encontrarlos con vida. Es el caso de Javier Barrio, marido de Carmen de Santa Ana, que viajaba en la Plaza 15A del vagón siete de uno de los trenes siniestrados.

En estado de shock, serio y roto por la triste desgracia de todavía no tener noticias de su mujer, ha hablado en directo para los medios de comunicación y el programa de Cuatro, 'En Boca de Todos', ha recogido sus duras palabras donde hace un llamamiento social tras esta tragedia.

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“Quiero decir que estos muertos son los muertos de toda la sociedad. Aunque me veáis aquí no paro de llorar desde hace dos días", sentencia. El hombre ha confesado que está arropado por sus hijos, pero que todos los familiares que se encuentra siendo alojados en la Casa de Ejercicios, están pasando "momentos muy duros".

Sobre las posibilidades de encontrar a alguien con vida

Además, ha explicado que las autoridades les han confirmado que "en un par de días" podrán recibir los "certificados de fallecimiento", y que no recibir respuestas pasadas las horas, le ha hecho asumir que su mujer no salió con vida de esa colisión que ha paralizado por completo la vida de cientos de personas.

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“Nos dijeron que ayer había una remota posibilidad de que hubiera alguien que no estuviera identificado, pero ahora son prácticamente tan bajas las posibilidades que no merece la pena ni entenderlo. Yo creo que si hay 69 desaparecidos va a haber 69 muertos y todos los familiares estamos aquí”, decía para los medios.

Aunque las autoridades no han confirmado que su mujer esté muerta, él ha perdido todas las esperanzas pasados dos días del accidente: “Ayer entendí que las posibilidades de encontrarla con vida eran muy remotas”. Con las lágrimas en los ojos la voz quebrada por el dolor de esta pérdida, ha contado que era el "último viaje de trabajo de Carmen, porque se iba a jubilar".