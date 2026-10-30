Raúl Triguero, periodista de '¡De viernes!', entre los fallecidos en el accidente de tren de Urda

El periodista viajaba en uno de los trenes implicados cuando se dirigía a Sevilla por motivos profesionales.

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Raúl Triguero, periodista vinculado al programa ‘¡De viernes!’ de Telecinco y antiguo reportero de ‘Sálvame’, es uno de los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (Toledo). El periodista viajaba en uno de los trenes implicados cuando se dirigía a Sevilla por motivos profesionales. Tenía previsto encontrarse allí con un cámara del equipo para desplazarse posteriormente hasta el domicilio de Amador Mohedano y grabar una entrevista para el programa de Telecinco.

Raúl Triguero era un rostro conocido para los espectadores de Telecinco. Durante años trabajó como reportero de ‘Sálvame’, programa al que estuvo vinculado desde 2013 hasta su final en 2023. Durante aquella etapa se convirtió en uno de los periodistas habituales de la cobertura de la actualidad del corazón. Realizó conexiones en directo desde diferentes puntos de España y entrevistó a numerosos protagonistas de la crónica social, siguiendo acontecimientos y noticias que posteriormente formaban parte de la actualidad del programa.

Tras el final de ‘Sálvame’, Triguero siguió trabajando en televisión. Se incorporó a Mandarina Producciones, la compañía responsable de ‘¡De viernes!’, donde continuó como reportero del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. En marzo de 2023 también compartió con sus compañeros que se había comprometido con Marcos Rubio, con quien se casó en junio de 2024.

La noticia de su muerte ha causado una profunda tristeza entre quienes trabajaron con él y en el entorno del programa. Su familia ya ha recibido la confirmación del fallecimiento, después de las horas de incertidumbre vividas desde el accidente.

La despedida de '¡De viernes!'

Los miembros del equipo de ¡De viernes! han emitido un comunicado en redes sociales tras conocer la triste noticia de la muerte de Raúl Triguero. Reconocen que les cuesta encontrar las palabras para transmitir tanta tristeza, y destacan lo gran persona y el gran compañero que siempre fue para todos los miembros del equipo Raúl. El recuerdo y el cariño se lo tendrán para siempre, destacan. "Todo nuestro amor y nuestro abrazo más fuerte a su familia y a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles", señalan para despedirse con un "Hoy y siempre, Raúl, formarás parte de nuestra familia. Descansa en paz".

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No han sido los únicos que han despedido a Raúl, desde Mediaset, su casa. Lo han hecho también sin poder contener la emoción en En Boca de Todos, de la mano de Nacho Abad. "Paki y Paco, os mando un beso enorme. Marcos, un beso y un abrazo inmenso, de esos que intentan transmitir todo el cariño que las palabras no pueden expresar. Y a ti también, Nora, todo nuestro cariño".

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También lo ha hecho Patricia Pardo desde el programa Vamos a Ver, con una frase: "Vuelta Alto"