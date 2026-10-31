Los comercios temen que esta noche se repitan los disturbios de Barcelona por los llamamientos realizados en redes sociales

Comercios de toda España blindan escaparates y se refuerza la seguridad ante los llamamientos de 'Blocus' a sabotajes en Halloween

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Comercios del centro de ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao o Barcelona tienen sus escaparates tapiados en pleno puente de Todos los Santos y Halloween por miedo a que se produzcan saqueos tras los llamamientos a la vandalización vinculados a la plataforma 'Blocus' difundidos en redes sociales.

Un temor a incidentes ante el que están previstos refuerzos de seguridad, tanto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como de policías autonómicas, por lo que pudiera pasar. En la capital catalana es donde se prevé que con mayor probabilidad se puedan repetir las imágenes del pasado fin de semana con comercios saqueados, mobiliario urbano y vehículos destrozados.