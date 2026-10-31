Última hora de las manifestaciones de 'Blocus' en España: 450 identificaciones y 15 objetos requisados en el dispositivo policial desplegado en Barcelona
Los comercios temen que esta noche se repitan los disturbios de Barcelona por los llamamientos realizados en redes sociales
Comercios de toda España blindan escaparates y se refuerza la seguridad ante los llamamientos de 'Blocus' a sabotajes en Halloween
Comercios del centro de ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao o Barcelona tienen sus escaparates tapiados en pleno puente de Todos los Santos y Halloween por miedo a que se produzcan saqueos tras los llamamientos a la vandalización vinculados a la plataforma 'Blocus' difundidos en redes sociales.
Un temor a incidentes ante el que están previstos refuerzos de seguridad, tanto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como de policías autonómicas, por lo que pudiera pasar. En la capital catalana es donde se prevé que con mayor probabilidad se puedan repetir las imágenes del pasado fin de semana con comercios saqueados, mobiliario urbano y vehículos destrozados.
450 identificaciones y 15 objetos requisados ante la convocatoria de 'Blocus' en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) han hecho desde las 16:00 horas de este sábado 450 identificaciones en el marco del dispositivo policial ante la convocatoria de 'Blocus' en el centro de Barcelona y los posibles disturbios.
Hasta las 18.30 horas, han levantado 15 actas para requisar objetos "susceptibles de ser usados en la movilización", ha informado la policía catalana en un comunicado.
Dispositivo policial en el centro de València para prevenir disturbios
El dispositivo policial ante la convocatoria de posibles disturbios esta tarde de sábado en el centro de València, activo desde este viernes, permanecerá hasta primeras horas del domingo en prevención de altercados y saqueos que habían sido promovidos en redes sociales por los responsables de 'Blocus'.
Numerosos comercios del centro han protegido sus escaparates con tablones de madera y han cerrado la tarde de este sábado, después de que por la mañana hayan permanecido abiertos con normalidad -aunque con una menor afluencia de clientes por la previsión de lluvias- y con los últimos trabajos de algunos instaladores de paneles para acabar de colocar la protección en los cristales y escaparates.
Identificaciones y controles policiales en Barcelona ante la convocatoria de 'Blocus'
Los Mossos d'Esquadra llevan a cabo este sábado por la tarde identificaciones de grupos de personas "susceptibles de llevar objetos" y que tengan ordenes de alejamiento de concentraciones en la plaza de Catalunya de Barcelona ante la convocatoria del grupo 'Blocus' y los posibles altercados, han informado fuentes policiales a Europa Press.
A las 17:00 horas, el dispositivo es preventivo y consiste en vehículos policiales desplazados en los accesos a la plaza Catalunya y en puntos clave de la zona, como el paseo de Gràcia o las bocas de Metro. Cubre también la zona del Portal de l'Àngel y la plaza Urquinaona, donde hay desplegados efectivos.
Prisión provisional para el detenido en Alfafar, Valencia, por su presunta relación con 'Blocus'
La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja (Valencia), en funciones de guardia, ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido en la localidad de Alfafar por su supuesta relación con el grupo 'Blocus'.
Este joven queda investigado por un delito de pertenencia a grupo criminal orientado a la movilización o inducción a terceros para la comisión de delitos de desórdenes públicos, robos con fuerza en establecimientos abiertos al público y daños dolosos en mobiliario público y en propiedad privada, sin perjuicio de ulterior calificación, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Los comercios del centro de Barcelona mantienen su actividad "con normalidad"
El presidente de la asociación de comerciantes Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha informado a EFE de que la actividad comercial en el centro de la ciudad se ha desarrollado este sábado con "normalidad" y "presencia" de gente aunque en un ambiente, "no nos hemos de engañar, que es extraño".
Los comercios de paseo de Gracia, Portal d'Angel, Rambla o Pelai -ha indicado- han trabajo "con afluencia de gente" y "absoluta normalidad" pero con "una prudencia contenida" por lo que pueda pasar. Jené ha señalado que esta tarde es posible que cierren sus puertas varios establecimientos, incluso de multinacionales, ya que son compañías que han sufrido también daños y pillaje en otras ciudades europeas, y que prefieren, en consecuencia, optar por la "prudencia".