La deportista, que se encontraba en el estadio cuatro de su enfermedad, se casó el pasado mes de octubre

Muere la atleta irlandesa Ciara Mageean, de 34 años y campeona de Europa de 1.500 metros en 2024, por un cáncer

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La atleta irlandesa Ciara Mageean, campeona de Europa de 1.500 metros en 2024, ha muerto a los 34 años por un cáncer de intestino que le diagnosticaron en mayo de 2025. La deportista, que se encontraba en el estadio cuatro de su enfermedad, se casó el pasado mes de octubre con Thomas Moran.

La atleta representó a Irlanda en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, pero no pudo participar en los de París de 2024 por una lesión en el tendón de Aquiles. Fue en ese año cuando logró el primer gran título de su carrera al conquistar el oro en el Campeonato de Europa que se celebró en Roma.

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"La echaremos mucho de menos", dice la familia en un comunicado

La Federación de Atletismo de Irlanda ha escrito públicamente que Ciara fue una figura "muy querida e inspiradora" que marcó la vida de muchas personas: "Su valentía, su calidez y su espíritu dejarán un legado duradero. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, los amigos y los seres queridos de Ciara en estos momentos tan sumamente difíciles", han dicho en un comunicado.

La familia ha anunciado la noticia a través de un comunicado en las redes sociales: "Una querida hija, hermana, esposa, amiga e inspiración para muchos, la echaremos mucho de menos".

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Se caso el pasado mes de octubre

El pasado 25 de octubre, la deportista se dio el 'sí, quiero' con Thomas Moran, su pareja de toda la vida. La pareja celebró su boda y compartieron vídeos y fotos en redes sociales. "Hay algunos días que sabes que recordarás para siempre, y este fue uno de ellos. Ciara ha sido una de mis atletas favoritas durante años, así que que confiasen en mí para grabarla a ella y el día de la boda de Thomas fue un verdadero honor", afirmó la persona encargada del vídeo.

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"Desde la fiesta nupcial preparándose en Darver, hasta el hermano de Ciara Brendan liderando la ceremonia más personal y sincera, hasta el nudo, los anillos y después esa llegada de Thomas a la entrada del Castillo. Fue un día lleno de familia, amor, celebración y tantas risas. Luego los discursos sinceros, las chispas, el primer baile, y el Pleasure Dome llenando la pista hasta tarde", añadió.