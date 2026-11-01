El turismo en el que viajaban, que se salió de la vía en un tramo recto y colisionó posteriormente con una tajea de hormigón

El coche era conducido por un hombre de 59 años y también viajaba una mujer de 29 años, hija del conductor, y dos niños

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ZamoraLas cuatro personas que han fallecido este domingo al salirse un turismo en una carretera provincial en Malva (Zamora) son todas del mismo núcleo familiar, naturales de la localidad vecina de Aspariegos, y tenían 59, 29, 3 y 2 años, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Zamora.

El turismo en el que viajaban, que se salió de la vía en un tramo recto por la margen derecha y colisionó posteriormente con una tajea de hormigón, era conducido por un hombre de 59 años titular del vehículo, en el que también viajaba una mujer de 29 años, hija del conductor, y dos niños de tres y dos años, todos fallecidos a consecuencia del siniestro.

Las víctimas eran de Aspariegos

Inicialmente la persona que alertó al 1-1-2 informó de que había tres personas heridas atrapadas en el interior del vehículo, aunque posteriormente, los medios sanitarios desplazados al lugar, entre ellos un helicóptero medicalizado, confirmaron el fallecimiento de cuatro personas.

La localidad de Aspariegos, de la que eran las víctimas, es un municipio zamorano de unos 220 habitantes situado entre las comarcas de Tierra del Pan y el alfoz de Toro, a unos 25 kilómetro de la capital zamorana.